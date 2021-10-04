Предложение Медведчука о прямых закупках газа в РФ может помешать власти продолжать зарабатывать на украинцах, – Якубин

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Станислав Молчанов
Украинской власти невыгодно покупать газ напрямую в России, еще и со скидкой, о которой в свое время договорился председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, потому что тогда не будет возможности тянуть последние копейки из карманов украинцев, чтобы оплачивать иллюзию "нероссийского" газа. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин в эфире телеканала "Перший Незалежний", сообщает 112.ua.
Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ
Он подчеркнул, что действующая власть готова доплачивать баснословные деньги за иллюзию, что Украина покупает якобы не российский газ.
Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук давно и последовательно отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума Украина ‒ ЕС ‒ Россия. И эта идея особенно актуальна сейчас, когда Украина оказалась в очень непростой ситуации из-за завершения строительства "Северного потока ‒ 2".
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