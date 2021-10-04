Предложение Медведчука о прямых закупках газа в РФ может помешать власти продолжать зарабатывать на украинцах, – Якубин

Украинской власти невыгодно покупать газ напрямую в России, еще и со скидкой, о которой в свое время договорился председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, потому что тогда не будет возможности тянуть последние копейки из карманов украинцев, чтобы оплачивать иллюзию "нероссийского" газа. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин в эфире телеканала "Перший Незалежний", сообщает 112.ua.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Мы добываем достаточно газа для населения, почему "Нафтогаз" потом продает нам его по цене, которая формируется спекулятивно на европейских биржах – это вопрос и к антикоррупционным органам, и к власти, потому что власть должна сменить "формулу". Кто-то может быть заинтересован, чтобы через ту непрозрачную "формулу" формирования цены на газ выкачивать из наших карманов больше денег", – считает политолог.

Он подчеркнул, что действующая власть готова доплачивать баснословные деньги за иллюзию, что Украина покупает якобы не российский газ.

"Мы с вами газ докупаем, по факту – это российский газ, российские молекулы, но мы с вами платим за иллюзию, что это – якобы словацкий или венгерский газ. Хотя мы могли бы его получать минимум, как показала поездка Виктора Медведчука в Россию, на 15% дешевле", – сказал в заключение Алексей Якубин.

Напомним, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук давно и последовательно отстаивает идею создания трехстороннего газотранспортного консорциума Украина ‒ ЕС ‒ Россия. И эта идея особенно актуальна сейчас, когда Украина оказалась в очень непростой ситуации из-за завершения строительства "Северного потока ‒ 2".

"Совместное заявление США и Германии по "Северному потоку ‒ 2" стало холодным душем для украинской власти и ее русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины ‒ следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений", – подчеркнул парламентарий.

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