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Главная Новости Политика внутренняя политика Власть обманула украинцев во всем, - Юрий Бойко
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Власть обманула украинцев во всем, - Юрий Бойко

Чтобы не было войны - у нас есть политическая воля для достижения мира, — Бойко

сегодня, 13:12
Автор:

Станислав Молчанов








Народный депутат и сопредседатель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко заявил, что власть обманула украинцев во всем, а теперь начала давить тех, кто говорит людям правду. 

Власть обманула украинцев во всем, - Юрий Бойко

Юрий Бойко. Фото из открытых источников.

"Власть обманула украинцев во всем, а теперь начала давить тех, кто говорит людям правду: сначала закрыли телеканалы, потом начали преследовать наших товарищей. Виктора Медведчука вообще отправили под домашний арест, чтобы не дать возможности проводить политическую деятельность.

Но мы не отступим и будем бороться дальше. Только наша политическая сила борется за улучшение жизни людей и развитие Украины.

Чтобы не было войны — у нас есть политическая воля для достижения мира. Чтобы не росли тарифы – мы предложили механизмы, позволяющие обеспечить их реальное снижение. Чтобы государство контролировало цены и не допускало спекуляций – мы знаем, как обезопасить людей от бесконтрольного роста цен", — подчеркнул Бойко.

"За нами — люди, за нами — правда. И правда победит!", — подытожил оппозиционный политик.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что под Верховной Радой прошел митинг ОПЗЖ в поддержку Медведчука. Кроме лидеров партии в митинге также приняли участие представители ее региональных ячеек, молодежного крыла ОПЗЖ и рядовые украинцы. Участники акции требовали от власти прекратить политические репрессии. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Россия, благодаря Медведчуку, готова была предложить скидку на газ в размере 25%. Однако власти отказались от нее. Газ бы стоил 175 долларов за 1000 кубометров. 


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Источник: https://112ua.tv/obshchestvo/boyko-o-zakrytii-telekanalov-i-presledovanii-oppozicii-za-nami-lyudi-za-nami-pravda-592317.html
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