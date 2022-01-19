Второй раунд: эксперты озвучили прогноз – какую меру пресечения суд изберет Порошенко

В среду, 19 января, в Печерском суде должны огласить решение по мере пресечения обвиняемому в госизмене пятому президенту Украины, нардепу, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко, который вернулся в Киев 17 января. Чего ожидать и почему? Как события могут развиваться дальше? С этими вопросами издание "Комментарии" обратились к экспертам.

Петр Порошенко. Фото: сайт партии Европейская солидарность

Наиболее оптимальный вариант в качестве меры пресечения домашний арест, как в случае с Медведчуком, проходящим по тому же делу

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что ничего особенного от сегодняшнего судебного заседания по избранию меры пресечения Порошенко ожидать не стоит.

"В судебном заседании была скорее тактическая пауза. Власть определялась, что делать с Порошенко дальше. Там, похоже, как не было по этому делу единой позиции, так и нет. Ее надо было как-то консолидировать. Наиболее оптимальный вариант в качестве меры пресечения, как мне кажется, домашний арест, как в случае с Медведчуком, проходящим по тому же делу. Не исключен и залог. Возможно не 1 млрд, как просит прокуратута, а чуть меньше. Хоть и 1 млрд выплатить Порошенко вполне по силам", – говорит Владимир Фесенко.

Посадка же Порошенко, уверен эксперт, не угрожает. Максим – может оказаться на сутки или пару часов в СИЗО.

"Всеукраинского Майдана за Порошенко точно ожидать не стоит. Большинство украинцев как не доверяли, так и не доверяли Петру Алексеевичу. И выходить за него они не будут. А сторонники, конечно, выйдут. Как выходили и ранее. Главные последствия всех этих событий – усиление поляризации, взаимного недоверия, неприятия между сторонниками Порошенко и Зеленского", – отмечает Владимир Фесенко.

Сам судебный процесс, по его мнению, – дело долгое.

"И если кардинально не изменится рейтинговая ситуация (пока нет предпосылок, хоть у Зеленского могут быть проблемы из-за социально-экономических сложностей), то Порошенко – оптимальный спарринг-партнер для Зеленского во втором туре президентских выборов. А потому Порошенко нужен Зеленскому именно там, во втором туре, а не в тюрьме", – резюмирует эксперт.

Брать в оборот пятого президента, лидера мощной оппозиционной силы – чревато

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что ситуация с затягиванием вынесения решения по мере пресечения для Порошенко демонстрирует: вертикаль власти Зеленского начинает давать сбои.

"Если в ситуации с Медведчуком, проходящем по тому же "угольному делу", все решения принимались и исполнялись быстро и четко, даже с нарушениями закона, то сейчас всё иначе. Потому что судья понимает – будут последствия. Брать в оборот пятого президента, лидера мощной оппозиционной силы – чревато… Тем более, есть печальный пример судьи Киреева и дела Тимошенко во времена президентства Януковича. И это – важна составляющая того кордебалета, который мы сейчас наблюдаем. Вопрос в том, насколько сам Зеленский готов продолжать этот цирк", – отмечает Денис Богуш.

По его мнению, если Офис президента продолжить нажимать, гнуть линию, что Порошенко должен сидеть (не в СИЗО, так хоть под домашним арестом), продавливать это через суд, последствия будут катастрофическими. И для власти Зеленского и людей, принимающих решения, и для страны.

"Начнется уличное и оппозиционное движение в разы сильнее и жестче, чем сейчас, – прогнозирует Денис Богуш. – Если же Зеленский сейчас отступит, он будет выглядеть слабым президентом, что отразится на рейтинге. Но хотя бы не будет прямого саботажа его попыток посадить Порошенко (что мы уже наблюдаем). Ранее была вертикаль, которая более-менее работала, сейчас же – чиновников будут использовать известный им миллион способов как саботировать спускаемые сверху решения. Есть правило – никогда не начинай то, чего не знаешь, как закончить. Как с Путиным, который сейчас выставил миру невыполнимые ультиматумы. И ему всё же придется отступить. Так и Зеленский своей ненавистью к Порошенко загнал себя же в угол. Гопник давит, чувствуя слабину клиента. Но если клиент дает отпор – гопник отступает. Зеленский попытался действовать как гопник. Но внутри он совсем другой – более слабый. А получив отпор – и вовсе не знает, как поступить. Единственное более-менее здравое решение, если мера пресечения для Порошенко ограничится, к примеру, лишь подпиской о невыезде. Но точно не посадкой или заоблачным залогом".

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