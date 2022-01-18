Второй после Мендель: что скрывается за уходом самого креативного спикера ОП

Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака и с должности спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он заявил 17 января в комментарии "4 каналу". По словам Арестовича, он уволился по собственному желанию. Эксперты проанализировали этот шаг для издания "Комментарии".

Алексей Арестович. Фото: klymenko-time.com

В контексте демарша и увольнения Арестовича следует задать всего два вопроса

Политический эксперт Денис Гороховский рассуждает следующим образом:

"Почему-то отставку Арестовича сейчас обсуждают в плоскости морали: предал, сбежал и так далее. Хотя, как по мне, оценивать ситуацию нужно исключительно в плоскости эффективности Алексея как в качестве внештатного советника главы ОПУ, так и спикера украинской делегации в ТКГ по урегулированию конфликта на Донбассе. Запомнился ли Арестович чем-то кроме скандалов, одиозных заявлений, хамства и откровенно глупых провокаций? Как по мне, нет".

Поэтому, отмечает Денис Гороховский, в контексте демарша и увольнения Арестовича следует задать всего два вопроса:

1. Почему его не уволили ранее, дав возможность хайпануть на собственном уходе?

2. Кто рекомендовал Арестовича на вышеупомянутые должности и ручался за него перед лицами, принимавшими решение о назначении?

Арестович может заняться реализацией проекта "Русь — Украина"

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков уверен: если Арестович принял решение уйти – это его право.

Ротации – это нормально для любой власти, подчеркивает эксперт.

"Посмотрим, чем Арестович будет заниматься дальше. Вполне возможно, что займётся общественной деятельностью и реализацией проекта "Русь — Украина". Это право человека, в любом случае", – резюмирует Сергей Быков.

Арестович мог захотеть, чтобы в нем усмотрели такого себе прогрессивного последователя экс-спикера Рады Разумкова

По мнению политического консультанта Александра Вербицкого, в чём нельзя упрекнуть Арестовича, так это в отсутствии креативного мышления.

"Чего только стоит идея сериала "Офис", где стали бы играть актёры, внешне напоминающие наших ведущих политиков – президента, главу ОПУ, самого Арестовича и так далее. Чтобы народ смотрел и улыбался с того, что происходит в этом офисе. Представляете?! В вашем доме, ежедневно, Голобородько на экране по всем (доступным) каналам. Как оказалось, сериал снимать не пришлось по простой причине – народ и так улыбается, а это означает, что идея пришлась ко двору. Это может быть так, а может быть и нет. Дело в том, что сложно сразу определить, что происходит специально, а что наиграно в действиях руководства страны, потому что некоторые моменты даже нарочно не придумаешь, – поясняет эксперт. – Вот и само увольнение Арестовича и критика с его стороны в адрес президента (читай – команды) это что? Игра – или на самом деле?".

Александр Вербицкий напоминает заявления Арестовича, что глава ОПУ Ермак якобы "…отсёк олигархов".

"Это интересное заявление, потому что все уже знают, что с олигархами у нас в стране борется один человек – Зеленский. А вот относительно президента Арестович в своё время сказал, что "…те, кто считают Зеленского клоуном – сами клоуны". Сложно сказать, сколько избирателей считают президента Украины клоуном сегодня (данных такого социологического исследования в широком доступе нет), но существует рекламный ролик "Я клоун" (студия "Квартал-95"), выпущенный 7 февраля 2019 года, под которым есть надпись: "Владимир Зеленский #яклоун: Нас 40 миллионов — Они считают нас клоунами". Но в последнее время ситуация изменилась, – отмечает эксперт. – И теперь уже бывший спикер ТКГ, и бывший внештатный советник главы ОПУ говорит о недавних шефах: "В кого мы превратились? Бюрократия, справка, протокол. Большего удара себе по яйцам нельзя было нанести. Это ж худшее, что с нами можно было сделать – "забюрократиться". Мы должны были быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ, отомстят олигархам, реформируют страну и создадут скачок для следующего скачка. Где это всё?" Хороший вопрос, непонятно кому адресованный. Зеленскому в прошлом, когда он начинал думать о президентских амбициях и был на пути к Банковой (например, в феврале 2019 года)? Или нынешнему Ермаку как "борцу с олигархами"? И если это так, то не хочет ли Арестович, чтобы в нем усмотрели такого себе прогрессивного последователя экс-спикера Рады Разумкова – как критика, но не команды власти за "предательство" интересов избирателей?".

Эксперт предполагает, что дело не в бюрократии, которая является инструментом власти, а в нарративах ОПУ и личной популярности персоны Арестовича. Такой вывод, по его словам, напрашивается исходя из новой установки данной Зеленским в своём Указе о том, что вопросы политики могут комментировать только избранные, точнее – уполномоченные на то лица (Указ № 671/2021, от 22 декабря).

"Таких лиц всего три и Арестовича среди них нет. И это значит, что спикер в ТКГ обязан замолчать и размещать у себя на странице в ФБ котиков и сердечки, а в Ютубе рассказывать только что-то из сферы культуры, истории Украины. И никакого креатива, предсказаний и прочих экспертных мнений. Согласится на такое человек, у которого более 187 тысяч подписчиков в ФБ, 143 тысячи – в Ютуб, и более 4300 – в Инстаграмм? Согласится ли на это человек, к которому уже привыкли обращаться ТВ-каналы, по ясным и не ясным вопросам нашей политики? Мне кажется – ответ очевиден", – констатирует Александр Вербицкий.

Прогнозируя дальнейшую судьбу Арестовича, он отметил:

"Будет, как и раньше, только с некоторыми коррективами. Блогер, эксперт (в том числе по вопросам внешней политики), критик Порошенко и возможно – критик Зеленского. Как вариант – участник политических процессов в проектах, которые не совсем антагонистичны власти. Хотя я думаю, что власть для Арестовича уже не столь интересна, так как поучаствовав в ее интригах, особенно на высшем уровне, далеко не всегда остается приятное впечатление о ее "лучших" представителях".

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