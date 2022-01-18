Алексей Арестович уволился с должности спикера украинской делегации в ТКГ

Алексей Арестович уволился с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и с должности внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом Алексей Арестович заявил в эфире "4 канала". По его словам, уволился он по собственному желанию и уже не будет участвовать в следующей встрече ТКГ по Донбассу.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

При этом Арестович отметил, что покинул должности по "личным причинам", однако эта информация пока неофициальна.

“Во что мы превратились. Бюрократия, справка, протокол. Больший удар себе по яйцам нельзя было нанести. Мы должны быть веселыми, драйвовыми ребятами, которые за народ отомстят олигархам, реформируют страну и подготовят условия для следующего прыжка. И где все это? — возмутился Арестович.

Ранее Алексей Арестович заявил, что если пророссийские настроения в Европе и Западе будут усиливаться, то Украина переориентирует свои интересы на Восток.

Напомним, российская сторона выставила требование Украине для того, чтобы полноценно и беспрепятственно начали работать КПВВ на Донбассе Киев должен признать российскую вакцину "Спутник V" и справки о такой иммунизации прибывших из ОРДЛО граждан. Как передает издание "Комментарии", об это в эфире канала "Дом" рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

На Банковой отмечают, последняя дискуссия 22 декабря во время заседания ТКГ не увенчалась успехом, так как не удалось достичь договоренности о том чтобы, начали работу все пункты КПВВ. Арестович пояснил, Украина со своей стороны гарантировала работу своих КПВВ еще 10 ноября 2020 года. Именно с этой даты с украинской стороны КПВВ работают без проблем, а вот со стороны пророссийских боевиков они до сих пор закрыты. Теперь же россияне выставили дополнительное условия – они хотят, чтобы их вакцину "Спутник V" признала Украина, чтобы Киев признавал те документы о вакцинировании "Спутником V", с которыми граждане проезжают на территорию Украины, которую контролирует украинская власть.





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