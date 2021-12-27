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Арестович рассказал о дополнительном требовании России для открытия КПВВ на Донбассе

Россия по-прежнему блокирует работу КПВВ на Донбассе

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Российская сторона выставила требование Украине для того, чтобы полноценно и беспрепятственно начали работать КПВВ на Донбассе Киев должен признать российскую вакцину "Спутник V" и справки о такой иммунизации прибывших из ОРДЛО граждан. Как передает издание "Комментарии", об это в эфире канала "Дом" рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Арестович рассказал о дополнительном требовании России для открытия КПВВ на Донбассе

Алексей Арестович. Фото: Апостроф

На Банковой отмечают, последняя дискуссия 22 декабря во время заседания ТКГ не увенчалась успехом, так как не удалось достичь договоренности о том чтобы, начали работу все пункты КПВВ. Арестович пояснил, Украина со своей стороны гарантировала работу своих КПВВ еще 10 ноября 2020 года. Именно с этой даты с украинской стороны КПВВ работают без проблем, а вот со стороны пророссийских боевиков они до сих пор закрыты. Теперь же россияне выставили дополнительное условия – они хотят, чтобы их вакцину "Спутник V" признала Украина, чтобы Киев признавал те документы о вакцинировании "Спутником V", с которыми граждане проезжают на территорию Украины, которую контролирует украинская власть. 

Алексей Арестович уточнил, Москва поставила ультиматум Украине, выставив то условие, которое Киев никогда не примет. Арестович также добавил, Кремль продолжает делать все для того, чтобы Москва оказалась в стороне переговоров. Путин и компания по-прежнему питаются вывести "ДНР" и "ЛНР" на прямые переговори с Киевом. Таким образом Россия хочет избежать выполнения взятых на себя обязательств после подписания Минских соглашений, а также документов, который были согласованы в рамках заседания "Нормандского формата".

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Источник: https://kanaldom.tv/uk/vymagayut-vyznaty-vakczynu-suputnyk-v-rosiya-vysunula-umovu-dlya-vidkryttya-kpvv-na-donbasi/
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