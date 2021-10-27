Восстановление отношений с Россией является первоочередной задачей для экономики Украины, - Медведчук



















Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук считает, что Украина не сможет добиться энергообеспечения и решить ряд других вопросов без восстановления отношений с Россией и странами СНГ. Об этом сообщает "112".

Виктор Медведчук. Фото "112"

"Надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт, он является на мой взгляд безальтернативным. У нас нет других источников для того, чтобы мы могли обеспечить нормальную жизнь страны и людей... Потому что поставки угля, и много другой продукции, являются невозможными из-за того, что если не использовать железную дорогу, а использовать порты, которые ограничены в грузоперевалках, мы все равно придём к тому, что надо договариваться с соседями, с Россией и с Беларусью, в первую очередь странами СНГ. Это выгодно не только в вопросах энергетического обеспечения, это ещё и выгодно непосредственно в вопросах конкурентоспособности нашей продукции на рынках этих стран. Именно поэтому мы и говорим: восстановление торговых экономических отношений с Россией и СНГ является первоочередной задачей для экономики страны, а реализацией этой первоочередной задачи является повышение уровня жизни, уровня экономики, а значит и уровня обеспечение граждан в Украине", — отметил Медведчук.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что "омбудсмен" ОРДО Дарья Морозова рассказала, что представители ОРДЛО в гуманитарной подгруппе потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс Медведчука.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что Виктор Медведчук считает, что украинцы разочаровываются в своем выборе 2019-го года.

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