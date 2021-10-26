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Представители ОРДЛО потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс Медведчука

"Омбудсмен" ОРДО Дарья Морозова отмечает, что кризис в переговорах подгруппы продолжается уже более полутора лет

сегодня, 18:09
Автор:

Станислав Молчанов
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Представители ОРДЛО в гуманитарной подгруппе потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс главу политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом рассказала "омбудсмен" ОРДО Дарья Морозова. В Донецке Медведчука назвали "профессиональным и договороспособным человеком". Передаёт "112". 

Представители ОРДЛО потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс Медведчука

Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

"Наиболее подходящей на эту позицию мы считаем кандидатуру политического и общественного деятеля Виктора Медведчука, который имеет успешный опыт работы на Минской площадке и проведения обмена удерживаемыми лицами", – отметила Морозова.

Она также напомнила, что кризис в переговорах подгруппы продолжается уже более полутора лет.

"Этого времени было более чем достаточно, чтобы убедиться в некомпетентности переговорщиков. Результаты сегодняшнего заседания только лишний раз подтвердили, что конструктива в диалоге с нынешним представителем Киева мы не добьемся", – подчеркнула Морозова.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что нардеп Юрий Загородний считает, что украинцы разочаровываются в своем выборе 2019-го года.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что председатель Виктор Медведчук назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о своём обмене абсурдом.





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Источник: https://112ua.tv/politika/v-ordlo-potrebovali-ot-ukrainy-vernut-v-peregovornyy-process-viktora-medvedchuka-595692.html
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