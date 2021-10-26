Украинцы поддерживают экономический и политический курс ОПЗЖ и Медведчука, – Загородний

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Станислав Молчанов
Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила большую поддержку на местных выборах, а политическая сила "Слуга народа" эти выборы проиграла. Это говорит о том, что политический и экономический курс, заявленный "ОПЗЖ" и председателем политсовета партии, нардепом Виктором Медведчуком, правильный, ведь его поддерживают большинство украинцев. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил нардеп, член политсовета "ОПЗЖ" Юрий Загородний в эфире телеканала "Первый независимый".
Юрий Загородний Фото: из открытых источников
Политик подчеркнул, что ставка, сделанная гражданами Украины в 2019 году на власть "новых лиц", была ошибочной и сегодня это уже очевидный факт.
Он уверен, что курс, избранный действующей властью, при котором Украина отдается полностью под внешнее управление и превращается в "анти-Россию", является тупиковым, так как для нашей страны единственный путь, чтобы выйти из экономического, а значит, и социального кризиса, – возобновление отношений с Россией и странами СНГ.
Кроме того, он напомнил, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила огромную поддержку граждан на местных выборах, а действующая власть эти выборы проиграла, что лишний раз подтверждает правильность курса ОПЗЖ.
Юрий Загородний констатировал, власть имеет свою позицию, сегодня идет борьба между ОП и "ОПЗЖ". Сегодня власть устами Данилова заявила, что Украина должна стать жесткой президентской республикой, а в оппозиционной политсиле говорят, что Украина должна превратиться в парламентскую республику.
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