Украинцы поддерживают экономический и политический курс ОПЗЖ и Медведчука, – Загородний

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила большую поддержку на местных выборах, а политическая сила "Слуга народа" эти выборы проиграла. Это говорит о том, что политический и экономический курс, заявленный "ОПЗЖ" и председателем политсовета партии, нардепом Виктором Медведчуком, правильный, ведь его поддерживают большинство украинцев. Как информирует издание "Комментарии", об этом заявил нардеп, член политсовета "ОПЗЖ" Юрий Загородний в эфире телеканала "Первый независимый".

Юрий Загородний Фото: из открытых источников

Политик подчеркнул, что ставка, сделанная гражданами Украины в 2019 году на власть "новых лиц", была ошибочной и сегодня это уже очевидный факт.

"Позиция нашей политической силы, Виктора Медведчука, всей нашей команды однозначна: эта власть должна как можно скорее уйти в отставку. Нужно признать всем, кто голосовал за Зеленского, – они ошиблись. Я тоже голосовал за Зеленского, я признаю, что я тоже ошибся. Из тех 73% проголосовавших, думаю, больше 50% понимают, что ошиблись. По социологическим опросам, тех, кто говорит, что Украина движется не в том направлении, от 63 до 70%, то есть они разочаровались во власти", – сказал Загородний.

Он уверен, что курс, избранный действующей властью, при котором Украина отдается полностью под внешнее управление и превращается в "анти-Россию", является тупиковым, так как для нашей страны единственный путь, чтобы выйти из экономического, а значит, и социального кризиса, – возобновление отношений с Россией и странами СНГ.

"Медведчук заявил и обосновал новый экономический курс, новую политику относительно того, какой курс проводит нынешняя власть. Не будет экономических успехов ‒ не будет изменений внутренних: экономических, политических, социальных. Этого не будет, пока не будет возобновлено сотрудничество с РФ, странами СНГ, пока не будет решен вопрос мира, пока не будет изменена социальная политика внутри страны, пока не заработает отечественная экономика, пока не будет остановлен процесс деградации, деинтеллектуализации, деиндустриализации Украины", – подчеркнул политик.

Кроме того, он напомнил, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила огромную поддержку граждан на местных выборах, а действующая власть эти выборы проиграла, что лишний раз подтверждает правильность курса ОПЗЖ.

Юрий Загородний констатировал, власть имеет свою позицию, сегодня идет борьба между ОП и "ОПЗЖ". Сегодня власть устами Данилова заявила, что Украина должна стать жесткой президентской республикой, а в оппозиционной политсиле говорят, что Украина должна превратиться в парламентскую республику.

Читайте также на портале "Комментарии" — Медведчук прокомментировал идею Зеленского о его обмене.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!