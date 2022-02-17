Воинский учет для женщин: Резников рассказал, когда вступит в силу новый список профессий

Минобороны Украины уменьшило перечень специальностей и профессий по которым женщин берут на воинский учет. В настоящее время ожидается одобрение от Министерства юстиции. Об этом сообщает глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников, передает РБК Украина.

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

В интервью РБК Украина министр обороны рассказал о том, когда вступит в силу новый список профессий.

"Мы вместе с Генеральным штабом решили, что столько профессий в списке военнообязанных женщин сейчас не нужно. Мы его упростили, согласовали с коллегами, отправили в Минюст и ждем от них утверждения, после этого он вступит в силу. Но Генеральный штаб имеет право в зависимости от угроз и вызовов вносить правки", — сообщил Алексей Резников.

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