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Воинский учет для женщин: Резников рассказал, когда вступит в силу новый список профессий

Резников рассказал о воинском учете для женщин

сегодня, 13:24
Автор:

Денис Подставной
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Минобороны Украины уменьшило перечень специальностей и профессий по которым женщин берут на воинский учет. В настоящее время ожидается одобрение от Министерства юстиции. Об этом сообщает глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников, передает РБК Украина. 

Воинский учет для женщин: Резников рассказал, когда вступит в силу новый список профессий

Алексей Резников. Фото: пресс-служба президента

В интервью РБК Украина министр обороны рассказал о том, когда вступит в силу новый список профессий. 

"Мы вместе с Генеральным штабом решили, что столько профессий в списке военнообязанных женщин сейчас не нужно. Мы его упростили, согласовали с коллегами, отправили в Минюст и ждем от них утверждения, после этого он вступит в силу. Но Генеральный штаб имеет право в зависимости от угроз и вызовов вносить правки", — сообщил Алексей Резников.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной вместо заявленного отвода. По данным администрации президента США, РФ увеличила свое присутствие вдоль украинской границы на целых 7000 военнослужащих за последние несколько дней. 

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Сайт "Комментарии" писал о том, что какие области выделяют больше всего средств для нужд теробороны и какие суммы поступят из госбюджета. Больше всего средств для нужд терробороны собрали сейчас пять областей Украины. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/voinskiy-uchet-zhenshchin-vstupit-silu-novyy-1645094844.html
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