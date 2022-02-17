Зеленский встретится с вице-президентом США Харрис: чего ждать по итогу встречи

В ходе запланированного на этой неделе визита в Европу для участия в Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Какие ожидания от этой встречи? Что можно сказать о действиях коллективного Запада в рамках обострения российско-украинского конфликта? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский и Камала Харрис. Фото: novyny.live

Поддержка Украины на достаточном уровне – от дипломатии до финансовой поддержки до поставок вооружений

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик думает, что Зеленскому в условиях обострения ситуации вокруг Украины лучше оставаться в стране.

"В Мюнхен мог бы поехать кто-то другой из руководителей. Он/она и могли бы встретиться с Харрис. Встреча сугубо протокольная. Харрис не играет важной роли в выработке политики в отношении Украины или России. Контакт с Вашингтоном у нас и так постоянный", – поясняет Владимир Дубовик.

По его мнению, во время обострившегося в последние месяцы российско-украинского конфликта коллективный Запад ведет себя лучше, чем можно было бы ожидать.

"Думалось, что разные противоречия, индивидуальные инициативы подорвут формирование единой позиции, общего "фронта". И некоторые отличия, нюансы мы видели, как скажем во время визитов в Киев и Москву президента Франции Макрона или канцлера ФРГ Шольца. Но в целом позиция консолидированная. Думаю, что в Москве рассчитывали на большие разногласия, споры. Поддержка Украины на достаточном уровне – от дипломатии до финансовой поддержки, до поставок вооружений. Конечно, всегда хочется еще большего, но и так получаем немало", – резюмирует Владимир Дубовик.

Встреча Харрис и Зеленского будет носить протокольно-символический характер

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин рассуждает так:

"С большой долей уверенности можно утверждать, что результатом встречи вице-президента США Камалы Харрис с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе Мюнхенской конференции по безопасности будет несколько фото, с помощью которых оба политика попытаются спасти свои рейтинги. Других ожиданий от этой встречи у международного экспертного сообщества нет".

По словам эксперта, у Камалы Харрис чрезвычайно сложные, можно даже сказать скандальные отношения внутри администрации действующего президента США. По версии CNN, она не справляется даже с нынешними обязанностями, и команда Байдена прямо указывает на "укоренившуюся дисфункцию" в ее работе.

"Ее бойкотируют, игнорируют, отстраняют от текущих дел. Рекордная непопулярность Камалы Харрис (поддержка избирателей у нее на 10 % ниже, чем у рекордно низкого рейтинга президента Байдена, 27% и 37% соответственно) даже заставила FoxNews объявить ее "худшим вице-президентом" в истории США. На фоне растущего недовольства Белого дома действиями президента Зеленского как во внешней политике, так и во внутриукраинских делах, надеяться, что это встреча будет эффективной не приходится", – считает Андрей Мишин.

Он подчеркивает, что в политической арифметике "минус на минус" не дает "плюс", потому встреча Харрис и Зеленского будет носить протокольно-символический характер.

"В целом, в рамках обострения кризиса в украинско-российских отношениях, действия коллективного Запада можно оценить, мягко сказать, как неискренние, – продолжает эксперт. – Ситуацию пытаются максимально использовать в своих целях: здесь и требования отвести войска из Калининградской области, и массовая кампания запугивания российским вторжением в западных медиа, что влияет на финансовые индексы и т.д. Украина сегодня удобный "резонатор" для выяснения отношений в матрице США – Китай – РФ – ЕС. К сожалению, к такому положению вещей Офис президента не готов, его действия спонтанны и неубедительны".

Со стороны США, Франции и Германии на руководство Украины будет оказываться давление по выполнению Минских соглашений

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли прогнозирует, что встреча Зеленского с Харрис будет иметь ознакомительный личный характер.

"Позиция США в контексте обострения ситуации у наших границ уже была озвучена 15 февраля президентом США Джо Байденом в обращении к американскому народу. Возможные санкции в случае начала полномасштабной агрессии России против Украины также озвучены. Впрочем, как и подтверждение того, что военных контингентов США и НАТО в Украину направлять не будут. Зато продолжат перебрасываться дополнительные контингенты войск НАТО в страны Восточной Европы и Балтии", – отмечает Максим Яли.

Он предполагает, что и далее будут идти переговоры о т.н. "гарантиях безопасности" РФ со стороны НАТО и США.

"Выбран дипломатический путь решения кризиса у наших границ. Параллельно будет оказываться давление на руководство Украины по выполнению Минских соглашений со стороны США, Франции и Германии. Ну, а Россия будет и дальше бряцать оружием у наших границ, – уверен эксперт. – Канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Москву заявил, что Украина в ближайшее время должна представить законопроекты по т.н. "формуле Штаймаера" и поправкам в Конституцию по "особому статусу". Правда ли это, или очередной дипломатический маневр со стороны Банковой – главная интрига сейчас. Учитывая возможные последствия внутри Украины в случае даже внесения таких законопроектов в Верховную Раду и даже на обсуждение Трехсторонней контактной группы. Так что ждём заседания ТКГ".

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