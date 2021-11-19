Вина Медведчука заключается только в том, что он действует в интересах Украины и украинцев – Нимченко

Все обвинения в адрес председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука связаны исключительно с его деятельностью, направленной на восстановление мира на Донбассе, на социальную защиту украинцев. Об этом, выступая в Верховной Раде, заявил народный депутат от фракции ОПЗЖ Василий Нимченко.

Василий Нимченко. Фото - Facebook ОПЗЖ

По мнению нардепа, те доказательства, которые использует обвинение в уголовном производстве в отношении Медведчука, свидетельствуют о том, что Украина уже не является правовым государством.

"По словам генерального прокурора, в рамках досудебного расследования по уголовному производству относительно лидера нашей политической силы Виктора Владимировича Медведчука исследуется более 10 тысяч записей телефонных разговоров. Уважаемые люди, вы можете себе представить, каждая пленка ‒ три часа. Умножьте на 10 тысяч – это значит, что весь 2014-й и 2015 год беспрерывно работала прослушка. И при этом мы претендуем на то, чтобы называться правовым государством?" – отметил Нимченко.

Нардеп считает, что вина Виктора Медведчука и других членов ОПЗЖ заключается только в том, что они действуют в интересах Украины и украинцев.

"Надо откровенно признать, что на сегодня генеральный прокурор как мантру повторяет слова тех, кто обвиняет нашу политическую силу за деятельность наших лидеров, направленную на прекращение военного противостояния, на недопущение деятельности радикально-националистических движений и на обеспечение социальной защиты граждан. Разве это была не наша идеология, в том числе нашего лидера Виктора Владимировича Медведчука, ‒ уменьшить пресс материального характера на наших людей?" – подчеркнул Василий Нимченко.



Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович считает, что моральный долг политика искать мир.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил , что уголовное преследование Виктора Медведчука ‒ это политически мотивированные репрессии.

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