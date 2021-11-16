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Ренат Кузьмин: уголовное преследование Виктора Медведчука ‒ это политически мотивированные репрессии

По мнению европейских юристов, действия власти направленные против Виктора Медведчука, недопустимы для государства, подписавшего Соглашение об ассоциации с ЕС

сегодня, 13:48
Автор:

Станислав Молчанов
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Народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что европейские юристы констатируют, что преследование украинской властью председателя политсовета "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука – это атака на европейские ценности и европейские устремления Украины. Об этом сообщается на сайте телеканала "112".

Ренат Кузьмин: уголовное преследование Виктора Медведчука ‒ это политически мотивированные репрессии

Ренат Кузьмин. Фото: пресс-служба "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Парламентарий подчеркнул, что, по мнению европейских юристов, действия власти направленные против Виктора Медведчука, недопустимы для государства, подписавшего Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Европейские юристы, находясь там у себя, в далекой для нас Европе, видят этот произвол, происходящий в Украине. В Украине ‒ стране, которая подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и декларирует европейские ценности и стремление в ЕС. Так вот, европейские юристы констатируют: атака власти на Медведчука ‒ это атака не на конкретного Виктора Владимировича Медведчука, это атака на европейские ценности и европейские устремления Украины. Это первое", – сказал Ренат Кузьмин.

Также по мнению нардепа, уголовное преследование Виктора Медведчука ‒ это политически мотивированные репрессии против лидера оппозиции. 

"И третье. Действия власти, направленные на привлечение Медведчука к уголовной ответственности, противоречат европейским стандартам правосудия. Именно это будут изучать европейские эксперты и адвокаты. И к команде адвокатов украинских присоединяются адвокаты немецкие, британские, французские. И именно эти три позиции они будут изучать", – подытожил Ренат Кузьмин.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что адвокат Лариса Чередниченко рассказала, что ЕСПЧ объединил два обращения защиты Медведчука.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что Виктор Медведчук ответил на вопросы журналистов в здании Печерского суда, где решался вопрос о мере пресечения по одному из уголовных дел против него.


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Источник: https://112ua.tv/politika/renat-kuzmin-po-mneniyu-evropeyskih-yuristov-ugolovnoe-presledovanie-viktora-medvedchuka-v-ukraine-protivorechit-standartam-pravosudiya-es-597760.html
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Обсуждения

Адъютант своего народа

сегодня, 15:07

Когда же этот бля*ский психоз на Украине закончится, что Россия вот-вот нападет на вас? Да нах.. вы нам нужны? Чтобы кормить и отапливать вас? Наложили себе в свои шаровары, что весь мир шарахается от вашей вони. Ганьба та презирство Украiне!

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