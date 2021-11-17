Газ по 175 долларов, о котором договорился Медведчук, мог бы спасти Украину, - Вадим Рабинович

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович считает, что моральный долг политика искать мир. Об этом сообщается на сайте телеканала "112".

Виктор Медведчук. Фото "112"

"В любой войне, в любом конфликте моральный долг любого нормального человека, а тем более политика, если он порядочный, искать мир. Помните фильм "если дорога не ведет к храму, зачем эта дорога?". Поэтому еще раз говорю, я буду поддерживать отношения с РФ, на сколько они там меня могут принимать, Я же не сильно большая фигура для них", — сказал нардеп.

Он добавил, что газ по 175 долларов, о котором договорился Медведчук, спас бы Украину.

"Я считаю, что Медведчук делает правильную серьезную работу, и газ по 175 стоит всех обвинений против него, потому что это спасло бы нашу страну. Но у них комплекс неполноценности по отношению к нему, поэтому он сидит по надуманному делу. И по каждому из нас, кто ездил в Москву, открыли уголовное дело", — подчеркнул политик.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что нардеп Виктор Рабинович считает, что власть использует закон о деолигархизации для того, чтобы расправляться с политическими оппонентами.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что уголовное преследование Виктора Медведчука ‒ это политически мотивированные репрессии.

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