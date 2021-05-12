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Виктор Медведчук выступил с заявлением о противозаконных обысках

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал сфабрикованное подозрение и обыски политической расправой

сегодня, 00:15
Автор:

Ольга Чародий

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук выступил с заявлением, в котором дал оценку проведенным у него обыскам.

Виктор Медведчук выступил с заявлением о противозаконных обысках

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

"Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене", — подчеркнул политик.

По его словам, все, что происходит с ним сейчас, является политической расправой за его принципиальную политическую позицию. 

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", — заверил Медведчук.

Напомним, сегодня, 11 мая, власть провела обыски дома у Виктора Медведчука и у члена Политсовета партии Тараса Козака, а также очередной обыск в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В партии назвали это местью и расправой над председателем Политсовета и подчеркнули, что противоправные действия власти стали ответом на широкомасштабное празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое партия организовала по всей Украине.

Ранее народный депутат Илья Кива заявил, что Виктор Медведчук находится в Украине и никуда уезжать не собирается. 


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