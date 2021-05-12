Виктор Медведчук выступил с заявлением о противозаконных обысках

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Ольга Чародий
Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За
жизнь" Виктор Медведчук выступил с заявлением, в котором дал оценку проведенным
у него обыскам.
Виктор Медведчук (фото из открытых источников)
По его словам, все, что происходит с ним сейчас, является политической расправой за его принципиальную политическую позицию.
Напомним, сегодня, 11 мая, власть провела обыски дома у Виктора Медведчука и у члена Политсовета партии Тараса Козака, а также очередной обыск в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
В партии назвали это местью и расправой над председателем Политсовета и подчеркнули, что противоправные действия власти стали ответом на широкомасштабное празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое партия организовала по всей Украине.
Ранее народный депутат Илья Кива заявил, что Виктор Медведчук находится в Украине и никуда уезжать не собирается.
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