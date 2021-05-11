В ОПЗЖ прокомментировали обыски у Медведчука и обвинения в госизмене

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) заявляют, что обвинения председателя Политсовета партии Виктора Медведчука в государственной измене и обыски у него дома являются местью со стороны власти. Об этом говорится в официальном заявлении ОПЗЖ.



В ОПЗЖ прокомментировали обыски у Виктора Медведчука

"Обыски, проведенные дома у Виктора Медведчука и у члена Политсовета партии Тараса Козака, выдвижение им подозрений, очередной обыск, проведенный в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", являются местью и расправой над председателем Политсовета самой крупной оппозиционной партии", – сказано в заявлении политсилы.

В ОПЗЖ также отмечают, что, несмотря на "беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти", политсила продолжает свою активную политическую деятельность.

Кроме того, в партии акцентируют внимание на том, что будут продолжать "отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев". Этим решением ОПЗЖ аргументирует проведение по всей территории Украины массовых акций в честь Дня Победы, в которых принимал активное участие и Виктор Медведчук.

"Власть убедилась, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет отстаивать эту идею так же принципиально и последовательно, как требовала снижения космических тарифов на жилищно-коммунальные услуги и прекращения тарифного геноцида; реального противодействия пандемии коронавируса, механизм борьбы с которой предложил Виктор Медведчук; установления мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений", – подчеркивают в ОПЗЖ.

В заявлении также отмечают, что приуроченные к 9 Мая акции продемонстрировали, что многие украинцы разделяют и поддерживают идеи политсилы.

"Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука. Не сумев доказать обоснованность последовавших до этого репрессий, принявших вид санкций, карательная машина полицейского государства пошла на новое беззаконие ‒ заявила о выдвижении подозрений Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку", – подчеркивают в партии.

В ОПЗЖ называют такие действия власти как "откровенную и циничную политическую расправу" над оппозиционным политиком, который благодаря своей принципиальной позиции показывает истинное лицо отечественных властей.

"В этих условиях партия оставляет за собой право обратиться к Украинскому народу для того, чтобы принять все необходимые меры и ограничить произвол и беззаконие, ограбление и геноцид граждан, преследование инакомыслящих", – говорится в заявлении ОПЗЖ.

Напомним, Служба безопасности Украины проводит обыски в доме одного из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!