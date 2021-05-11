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Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук находится в Украине и никуда уезжать не собирается - Кива
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Медведчук находится в Украине и никуда уезжать не собирается - Кива

Народный депутат Илья Кива считает, что у председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука нет страха в связи с санкциями

11 мая 2021, 22:08
Автор:

Ольга Чародий

Когда действующая власть проводит обыски у председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и в офисе политсилы, то у нее от страха "трясутся руки".

Медведчук находится в Украине и никуда уезжать не собирается - Кива

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

Такое мнение, общаясь с журналистами, озвучил народный депутат Украины (ОПЗЖ) Илья Кива.

По словам парламентария, никто и никогда не дождется, чтобы Виктор Медведчук покинул Украину.

"Медведчук находится в стране, и, наверное, так же, как и я сейчас, улыбается, сидя в своем кабинете", – заявил Кива.

Народный депутат заверил, что как у него, так и у членов ОПЗЖ, включая одного из лидеров партии Виктора Медведчука, нет страха в связи с санкциями и проводимыми обысками.

"Готов ли я к подозрениям со стороны власти и к их давлению? Да, готов. Носки шерстяные, зубную щётку и пасту я вожу с собой, чтобы ноги были в тепле и зубы — в чистоте", – сказал Илья Кива.

Напомним, в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляют, что обвинения председателя Политсовета партии Виктора Медведчука в государственной измене и обыски у него дома являются местью со стороны власти. 

В ОПЗЖ также отмечают, что, несмотря на "беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти", политсила продолжает свою активную политическую деятельность. 

Кроме того, в партии акцентируют внимание на том, что будут продолжать "отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев".

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины проводит обыски в доме одного из лидеров "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. 


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Источник: https://t.me/pavlovskynews/9712
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