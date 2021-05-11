Медведчук находится в Украине и никуда уезжать не собирается - Кива

BTC/USD
56872.54
ETH/USD
4134.01
LTC/USD
373.61
USD/UAH
27.80
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Когда действующая власть проводит обыски у председателя
Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и в
офисе политсилы, то у нее от страха "трясутся руки".
Виктор Медведчук (фото из открытых источников)
Такое мнение, общаясь с журналистами, озвучил народный
депутат Украины (ОПЗЖ) Илья Кива.
По словам парламентария, никто и никогда не дождется, чтобы
Виктор Медведчук покинул Украину.
Народный депутат заверил, что как у него, так и у членов
ОПЗЖ, включая одного из лидеров партии Виктора Медведчука, нет страха в связи с
санкциями и проводимыми обысками.
Напомним, в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляют, что обвинения председателя Политсовета партии Виктора Медведчука в государственной измене и обыски у него дома являются местью со стороны власти.
В ОПЗЖ также отмечают, что, несмотря на "беспрецедентное давление и угрозы, использование административного ресурса и нападения национал-радикалов, пользующихся полной поддержкой власти", политсила продолжает свою активную политическую деятельность.
Кроме того, в партии акцентируют внимание на том, что будут продолжать "отстаивать свои идеи, беречь память о победе в Великой Отечественной войне и чествовать ее героев".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости