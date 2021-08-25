Виктор Медведчук о своем аресте: Я хорошо понимал, на что я шел, когда стал оппозиционным политиком

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Станислав Молчанов
Председатель Политсовета оппозиционной партии за жизнь Виктор Медведчук продолжает работать даже находясь под домашним арестом. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью на телеканале "Первый независимый".
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников.
По словам Медведчука, он понимал абсолютно все риски для себя, становясь одним из лидеров оппозиционной политсилы. Но мало кто в ОПЗЖ допускал, что власть пойдет на нарушение закона в борьбе с оппозицией.
Народный депутат отметил, что бороться с беззаконием и беспределом нынешней власти будет и дальше. В этом его главной поддержкой является семья.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Виктор Медведчук считает, что идеология "анти-России" разрушает украинское государство. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что Медведчук рассказал, что объединит Украину и не даст развалить страну. Лидер ОПЗЖ уверен, что Украина должна стать правовым социальным государством. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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