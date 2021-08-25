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Виктор Медведчук о своем аресте: Я хорошо понимал, на что я шел, когда стал оппозиционным политиком

Народный депутат отметил, что будет и дальше бороться с беззаконием

сегодня, 15:59
Автор:

Станислав Молчанов

Председатель Политсовета оппозиционной партии за жизнь Виктор Медведчук продолжает работать даже находясь под домашним арестом. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью на телеканале "Первый независимый".

Виктор Медведчук о своем аресте: Я хорошо понимал, на что я шел, когда стал оппозиционным политиком

Виктор Медведчук. Фото из открытых источников.

"Много читаю, много слушаю, много смотрю, анализирую политическую, экономическую, социальную ситуацию. И делаю определенные выводы для идеологии нашей партии, для борьбы с властью в интересах граждан, в интересах избирателей. Это то главное, чему я уделяю время в условиях домашнего ареста", ‒ заявил он.

По словам Медведчука, он понимал абсолютно все риски для себя, становясь одним из лидеров оппозиционной политсилы. Но мало кто в ОПЗЖ допускал, что власть пойдет на нарушение закона в борьбе с оппозицией.

"По поводу моего настроения. Оно не меняется, тем более в условиях опасности, в условиях борьбы. Я хорошо понимал, на что шел, когда стал оппозиционным политиком. Я понимал и понимаю сегодня, что означает борьба с действующей властью, ‒ сказал оппозиционный политик. ‒ Может быть, мы, наша партия, до конца не понимали, до каких пределов может дойти эта власть. Но она дошла. Поэтому состояние борьбы, состояние настроя на борьбу – это главное, что есть сегодня и в моих действиях, и в моих помыслах".

Народный депутат отметил, что бороться с беззаконием и беспределом нынешней власти будет и дальше. В этом его главной поддержкой является семья.

"Ничего не изменилось для меня. Ничего не изменилось для моей семьи, которая поддерживает меня всячески и стимулирует меня на борьбу с тем произволом, который осуществляется властью по отношению ко мне, по отношению к партии, да, собственно говоря, и по отношению ко всему тому прогрессивному, что есть у нас в стране", ‒ заявил политик.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Виктор Медведчук считает, что идеология "анти-России" разрушает украинское государство. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Медведчук рассказал, что объединит Украину и не даст развалить страну. Лидер ОПЗЖ уверен, что Украина должна стать правовым социальным государством. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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