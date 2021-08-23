Виктор Медведчук: Идеология «анти-России» разрушает украинское государство

Последовательно проводимая экс-президентом политика разделения украинцев по принципу языка, вероисповедания, места проживания, которую взяла на вооружение действующая власть, как минимум приведет Украину к политической резервации в цивилизованном мире, а как максимум ‒ к утрате суверенитета и независимости. К такому выводу пришел председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук вновь анализируя статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве россиян и украинцев" и реакцию на нее прошлой и нынешней властей.



Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников.

"В Украине идет примитивизация системы государственного управления. Идеология "‎анти-России" разрушает украинское государство, опускает нас даже не до уровня Средневековья, а до уровня племени, у которого один язык, одна кухня, одни танцы и одни идолы. При этом племя легко загнать в резервацию и отобрать у него земли и вообще будущее. Всегда менее цивилизованный народ проигрывает более цивилизованному. Именно поэтому проклятие и разрушение остатков достаточно развитой советской цивилизации ‒ обязательный пункт наших горе-реформаторов", – пишет Виктор Медведчук.

При этом Медведчук напоминает, что именно союз украинцев и россиян позволял им быть полноценными членами европейской семьи. Но сейчас этот исторический аспект пытаются вычеркнуть из сознания украинцев.

"Украинцам внушают, что они были цивилизованными европейцами, просто забыли это, русские заставили их это забыть. На самом же деле в основном в союзе с Россией Украина входила в европейскую и мировую культуру. Украинцев заставляют вспомнить то, чего не было, а забыть реально славное прошлое, обесценить его. С точки зрения менеджмента ‒ забыть историю прежнего успеха", – добавляет политик.

Оппозиционный политик указывает на то, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы объединить страну.

"Первое, что нужно сделать в преобразовании страны, это понять, что за страна нам досталась, какие люди тут живут и как власть, государство может сделать их жизнь лучше. Украина исторически сложилась из множества частей, которые ранее входили в состав других государств, а потому сжатие от многонационального государства до одного этноса или племени ‒ это деградация. Тем более для страны, находящейся в центре Европы, где говорят на разных языках, ходят в разные церкви, чтят разных героев, выстраивать идентичность, которая близка лишь части населения, является стратегической ошибкой, ведущей к разрушению страны. Слепить страну по чужим лекалам – еще большая глупость, ведь тогда мы делаем страну не своим гражданам, а внешним силам", – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук уже анализировал статью президента РФ Владимира Путина "Об историческом единстве россиян и украинцев".

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что нардеп от ОПЗЖ Анатолий Бурмич заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", Виктор Медведчук мог бы сбежать куда угодно, но остался, чтобы строить правовую и богатую страну. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в ОПЗЖ считают, что активность прокуроров по делу Виктора Медведчука связана с приближением Дня Независимости. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!