logo
Русский Українська

BTC/USD

48020.03

ETH/USD

3175.45

LTC/USD

174.21

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук рассказал, что объединит Украину и не даст развалить страну
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведчук рассказал, что объединит Украину и не даст развалить страну

Лидер ОПЗЖ уверен, что Украина должна стать правовым социальным государством

сегодня, 20:00
Автор:

Станислав Молчанов

Право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод, все это объединит Украину и не даст развалить страну. Такое мнение выразил председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, передает 112.ua. 

Медведчук рассказал, что объединит Украину и не даст развалить страну

Виктор Медведчук - фото из открытых источников

"И нужно ответить на главный вопрос: что объединит Украину, что не даст развалить страну? Какой быть Украине? У меня есть ответ: во-первых, право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод. Во-вторых, нас спасет экономический прагматизм, умение получать выгоду на мировых рынках, и российский рынок мы терять не должны. В-третьих, социальная справедливость. Без работы социальных программ нам страну из нищеты ни вытянуть, ни спасти от эпидемий, ни восстановить после боевых действий", — заявил политик.

Вместе с тем Медведчук подчеркнул:

"Таким образом, правовое социальное государство, которое строит прагматичные экономические отношения, как внутри себя, так и вовне. А теперь спросите: может ли по таким принципам работать современная украинская власть? Для них это неразрешимая задача. Вот они в примитивное племя и играют, поскольку ничего другого не умеют. А внешние кураторы этим пользуются и качают из страны последние соки".

"Потому нам нужно строить страну, невзирая ни на что. Никто за нас ее не построит, новейшая история Украины это показала. А как строить? Договариваться между собой, искать взаимные выгоды, а не продавливать свои интересы, невзирая ни на что, как это делает нынешняя власть. Нам нужны не харизматичные вожди, а договороспособные менеджеры. Нам нужны не те, кто изображает власть, а те, кто будет отстаивать интересы украинского государства. И не те, кто орут на митингах "Слава Украине!", а те, кто самоотверженно трудится на благо своей страны и создает ее истинную Славу!

Измените принципы, отойдите от примитивного суждения о своей стране, уберите политических нарциссов с трибун, дайте возможность работать порядочным и талантливым людям, и вы увидите результат. У нас обесценили слово "патриот". Как по мне, это не тот, кто заставляет других любить свою страну или изгоняет тех, кто, по его мнению, страну не любит. Патриот — этот тот, кто сейчас будет спасать свою страну от развала, "сшивать" ее, строить и делать ее сильнее во всех отношениях, то есть создавать успешную страну для себя и для своих граждан", — уверен Виктор Медведчук.

Ранее лидер ОПЗЖ также заявлял, что президент РФ Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" говорит об одном народе, объединяя русский и украинский народ, а президент Зеленский в недавнем интервью предложил русским и русскоязычным либо ассимилироваться, либо эмигрировать в Россию.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-otvetil-na-vopros-chto-obedinit-ukrainu-i-ne-dast-razvalit-stranu-588974.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ