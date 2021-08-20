Фальсификация дела Медведчука — доказательство политического заказа власти, — ОПЗЖ

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Станислав Молчанов
Накануне Дня Независимости власти для поздравительной речи потребовался очередной пиар-повод. Поэтому в Офисе Генпрокурора и отрапортовали об окончании расследования дела против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Такое заявление сделали в "ОПЗЖ", подчеркнув несостоятельность этого судебного разбирательства.
У Генпрокурора объявили о завершении расследования по делу Медведчука. Фото из открытых источников
Представители политсилы убеждены, что такая активность прокуроров "приурочена" ко Дню Независимости.
"Зеленский собирается говорить об окончании расследования, но оно не закончено и дело даже не направлено в суд", — указали в заявлении партии.
"Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от представителей центральной власти прекратить политическое преследование Виктора Медведчука, а также обеспечить его конституционное право на защиту. В партии уверены, что оценку действиям власти в ближайшее время даст ЕСПЧ.
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