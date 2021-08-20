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Главная Новости Политика внутренняя политика Фальсификация дела Медведчука — доказательство политического заказа власти, — ОПЗЖ
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Фальсификация дела Медведчука — доказательство политического заказа власти, — ОПЗЖ

В политсиле считают, что активность прокуроров по делу Виктора Медведчука связана с приближением Дня Независимости

20 августа 2021, 20:05
Автор:

Станислав Молчанов

Накануне Дня Независимости власти для поздравительной речи потребовался очередной пиар-повод. Поэтому в Офисе Генпрокурора и отрапортовали об окончании расследования дела против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Такое заявление сделали в "ОПЗЖ", подчеркнув несостоятельность этого судебного разбирательства.

Фальсификация дела Медведчука — доказательство политического заказа власти, — ОПЗЖ

У Генпрокурора объявили о завершении расследования по делу Медведчука. Фото из открытых источников

"Таким образом, органы прокуратуры не выполнили большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Ранее прокуроры удовлетворили ходатайства адвокатов о допросе более 100 свидетелей защиты как в Украине, так и за ее пределами, о получении международно-правовой помощи — и все это прокуроры обязаны были сделать до середины ноября, а уж никак не до 19 августа. Вместо этого вчера Медведчуку объявили новое подозрение, полностью воспроизводящее текст старого. Это сделано для того, чтобы не дать Виктору Медведчуку возможности обжаловать необоснованное подозрение, поскольку сделать это можно только через два месяца после его объявления", — подчеркнули в партии. 

Представители политсилы убеждены, что такая активность прокуроров "приурочена" ко Дню Независимости.

"Зеленский собирается говорить об окончании расследования, но оно не закончено и дело даже не направлено в суд", — указали в заявлении партии. 

"Оппозиционная платформа — За жизнь" требует от представителей центральной власти прекратить политическое преследование Виктора Медведчука, а также обеспечить его конституционное право на защиту. В партии уверены, что оценку действиям власти в ближайшее время даст ЕСПЧ. 

"Заявляем, что причастные к фабрикации уголовного дела и организации политической травли Виктора Медведчука должны понести уголовную ответственность", — резюмировали в ОПЗЖ.


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/prestupnye_dejstvija_vlasti_napravlennye_na_falsifikaciju_ugolovnogo_dela_medvedchuka_luchshee_dokazatelstvo_politicheskogo_zakaza_zelenskogo.html
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