Медведчук мог бы сбежать куда угодно, но остался, чтобы строить правовую и богатую страну, - Бурмич

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Станислав Молчанов
Народный депутат Украины от ОПЗЖ Анатолий Бурмич заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук мог бы сбежать куда угодно, но остался, чтобы строить правовую и богатую страну. Такое мнение политик озвучил в эфире ток-шоу "Эпицентр украинской политики" на "Першому Незалежному".
Народный депутат Украины от ОПЗЖ Анатолий Бурмич. Фото из открытых источников
Депутат отметил, что сейчас в Украине на оппозицию оказывается давление, а ее законотворческая деятельность постоянно блокируется.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что экс-заместитель главы Департамента спецопераций МВД Михаил Бузинарский считает, что гибель мэра Кривого Рога и уголовное дело против Медведчука это звенья одной цепи. По мнению Бузинарского, у погибшего Павлова не было доверия к нынешней правоохранительной системе. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что Виктор Медведчук назвал решение Апелляционного суда очередным доказательством политизированности его дела. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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