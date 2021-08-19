Медведчук мог бы сбежать куда угодно, но остался, чтобы строить правовую и богатую страну, - Бурмич



















Народный депутат Украины от ОПЗЖ Анатолий Бурмич заявил, что глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук мог бы сбежать куда угодно, но остался, чтобы строить правовую и богатую страну. Такое мнение политик озвучил в эфире ток-шоу "Эпицентр украинской политики" на "Першому Незалежному".

Народный депутат Украины от ОПЗЖ Анатолий Бурмич. Фото из открытых источников

"Никто из украинских граждан не должен сдаваться, беря пример с Виктора Медведчука, который не бедный человек и мог куда угодно убежать, но он пожертвовал и временем, и ресурсами, и здоровьем не ради себя – ему не надо денег или власти, ему хочется, как и всем нам, чтобы мы жили в нормальной, правовой стране, в богатой стране, чтоб мы радовались и гордились своей страной", — сказал Бурмич.

Депутат отметил, что сейчас в Украине на оппозицию оказывается давление, а ее законотворческая деятельность постоянно блокируется.

"Даже при "злочинном" режиме Януковича многие комитеты, Счетную палату отдавали оппозиции. К сожалению, начиная с бывшего президента Украины, оппозицию лишали всего. Я считаю, что Счетная палата, аудиторская палата, органы по борьбе с коррупцией должны быть отданы оппозиции. Если будут воровать – оппозиция будет их контролировать. Но они не то, что на это не идут, нет и закона об оппозиции, наши законопроекты и предложения просто игнорируются. Мой законопроект об СБУ в первом чтении рассмотрели, а потом просто сняли путем подлога и мошенничества. И так со всеми нашими законами – их просто не рассматривают", — сообщил Бурмич.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что экс-заместитель главы Департамента спецопераций МВД Михаил Бузинарский считает, что гибель мэра Кривого Рога и уголовное дело против Медведчука это звенья одной цепи. По мнению Бузинарского, у погибшего Павлова не было доверия к нынешней правоохранительной системе. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Виктор Медведчук назвал решение Апелляционного суда очередным доказательством политизированности его дела. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!