Виктор Медведчук был одним из тех, кто популяризировал и боролся за украинскую независимость, - Журавский

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Станислав Молчанов
Академик и доктор юридических наук Виталий Журавский высказал свое мнение о том, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук был одним из тех, кто популяризировал и боролся за украинскую независимость. Об этом он заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".
Виталий Журавский - фото: 112ua.tv
Напоминаем, что Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене. В мае 2021 года он был помещен под домашний арест. 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокатами политика была подана апелляционная жалоба на данное решение суда. 20 июля в суде должно было состояться рассмотрение апелляции. Однако заседание было перенесено из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только утром накануне заседания и не успела ознакомиться с ними. 30 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда, касаемо продления меры пресечения Виктору Медведчку в виде домашнего ареста.
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что оставит попыток изменить меру пресечения и собирается обжаловать выдвинутые обвинения. Также он добавил, что и дальше намерен доказывать свою невиновность и необоснованность избранной ему меры пресечения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Также издание "Комментарии" информировало о том, что в ОПЗЖ заявили о том, что фальсификация дела Медведчука — доказательство политического заказа власти. В политсиле считают, что активность прокуроров по делу Виктора Медведчука связана с приближением Дня Независимости. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.
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