Виктор Медведчук был одним из тех, кто популяризировал и боролся за украинскую независимость, - Журавский

Академик и доктор юридических наук Виталий Журавский высказал свое мнение о том, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук был одним из тех, кто популяризировал и боролся за украинскую независимость. Об этом он заявил в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Виталий Журавский - фото: 112ua.tv

"Я помню 1990-1991 год, как шел процесс агитации за украинскую независимость, и я видел Виктора Медведчука среди тех, кто агитировал за независимость. Он был причастен и к популяризации акта провозглашения независимости, он работал, в то время, вместе с Кравчуком. Поэтому сегодня преследование тех, кто боролся за независимость Украины — это нонсенс", — заявил эксперт.

Напоминаем, что Виктора Медведчука обвиняют в государственной измене. В мае 2021 года он был помещен под домашний арест. 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокатами политика была подана апелляционная жалоба на данное решение суда. 20 июля в суде должно было состояться рассмотрение апелляции. Однако заседание было перенесено из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только утром накануне заседания и не успела ознакомиться с ними. 30 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда, касаемо продления меры пресечения Виктору Медведчку в виде домашнего ареста.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что оставит попыток изменить меру пресечения и собирается обжаловать выдвинутые обвинения. Также он добавил, что и дальше намерен доказывать свою невиновность и необоснованность избранной ему меры пресечения. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также издание "Комментарии" информировало о том, что в ОПЗЖ заявили о том, что фальсификация дела Медведчука — доказательство политического заказа власти. В политсиле считают, что активность прокуроров по делу Виктора Медведчука связана с приближением Дня Независимости. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

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