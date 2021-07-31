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Главная Новости Политика внутренняя политика Медведчук заявил, что не оставит попыток изменить меру пресечения и собирается обжаловать выдвинутые обвинения
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Медведчук заявил, что не оставит попыток изменить меру пресечения и собирается обжаловать выдвинутые обвинения

Лидер ОПЗЖ считает избранную ему меру пресечения необоснованной

сегодня, 11:48
Автор:

Станислав Молчанов

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что полностью согласен с той частью материалов подозрения, где указано, что он выступает против действующего курса и политики нынешней власти. Об этом Виктор Медведчук заявил, общаясь с журналистами после того, как Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда города Киева о продлении оппозиционеру домашнего ареста.

Медведчук заявил, что не оставит попыток изменить меру пресечения и собирается обжаловать выдвинутые обвинения

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

"Власть откровенно, открыто, не прячась написала в материалах подозрения, что Медведчук выступает против действующего курса и политики власти. Я подтверждаю. Вот в этой части я категорически подтверждаю. Да, я выступаю против курса, который ведет Украину в никуда. Я выступаю против действий власти, которая превратила Украину из страны бедной, в страну нищую. И с каждым днем мы все больше ощущаем эти социальные и экономические проблемы нашей жизни и будем ощущать дальше", ‒ подчеркнул оппозиционный политик.

Также он добавил, что и дальше намерен доказывать свою невиновность и необоснованность избранной ему меры пресечения.

"Никто не собирается останавливаться. Я сказал под этим зданием в прошлый раз, 10 дней назад, что это очередной этап борьбы. Эта борьба продолжается, она будет продолжаться до торжества объективности и реального действия наших законов", ‒ констатировал Виктор Медведчук.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Киевском апелляционном суде, но заседание было перенесено из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только утром накануне заседания и не успела ознакомиться с ними. А 30 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда города Киева о продлении домашнего ареста Виктору Медведчуку.



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Источник: https://comments.ua/
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сегодня, 11:09

Треба подякувати 30-рублевій ВО «Свобода» Тягнибока, Фаріон, Садового, Дубневичей, …, та Порошенку з Новинським та Ярошем, за те, що ми знов та знов чуємо цю прокремлівську істоту. Це огидне завжди обійде санкції завдяки нашим «патріотам» з колорадськими стрічками та червоними зірками під вишиванками та гучними гаслами. Такі досвідчені старці-експерти та господарники, як Медведчук, Порошенко, Азаров, Янукович олігархат за 31 рік занапастили Україну, а зараз харчуються з неї міняючись ролями. І наступні 31 рік прагнуть проїдати країну, поставивши собі на службу продажних «патріотів» та товариша Зе. Завдяки цим корумпованим, нездатним організмам Україна єдина в світі досягла такого занепаду, як КНДР. Хоч половина Кореї, південна, відома своїми досягненнями, а в нас будь де.

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