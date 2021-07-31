Медведчук заявил, что не оставит попыток изменить меру пресечения и собирается обжаловать выдвинутые обвинения

BTC/USD
41694.19
ETH/USD
2460.41
LTC/USD
143.74
USD/UAH
26.95
EUR/UAH
32.20
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что полностью согласен с той частью материалов подозрения, где указано, что он выступает против действующего курса и политики нынешней власти. Об этом Виктор Медведчук заявил, общаясь с журналистами после того, как Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда города Киева о продлении оппозиционеру домашнего ареста.
Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ
Также он добавил, что и дальше намерен доказывать свою невиновность и необоснованность избранной ему меры пресечения.
"Никто не собирается останавливаться. Я сказал под этим зданием в прошлый раз, 10 дней назад, что это очередной этап борьбы. Эта борьба продолжается, она будет продолжаться до торжества объективности и реального действия наших законов", ‒ констатировал Виктор Медведчук.
Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в государственной измене. 13 мая этого года лидер оппозиции был помещен под домашний арест, а 9 июля Печерский районный суд города Киева продлил эту меру пресечения еще на два месяца. Адвокаты политика подали апелляционную жалобу на данное решение. Ее рассмотрение должно было состояться 20 июля в Киевском апелляционном суде, но заседание было перенесено из-за того, что коллегия судей получила материалы дела только утром накануне заседания и не успела ознакомиться с ними. А 30 июля Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда города Киева о продлении домашнего ареста Виктору Медведчуку.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Ігор
сегодня, 11:09
Треба подякувати 30-рублевій ВО «Свобода» Тягнибока, Фаріон, Садового, Дубневичей, …, та Порошенку з Новинським та Ярошем, за те, що ми знов та знов чуємо цю прокремлівську істоту. Це огидне завжди обійде санкції завдяки нашим «патріотам» з колорадськими стрічками та червоними зірками під вишиванками та гучними гаслами. Такі досвідчені старці-експерти та господарники, як Медведчук, Порошенко, Азаров, Янукович олігархат за 31 рік занапастили Україну, а зараз харчуються з неї міняючись ролями. І наступні 31 рік прагнуть проїдати країну, поставивши собі на службу продажних «патріотів» та товариша Зе. Завдяки цим корумпованим, нездатним організмам Україна єдина в світі досягла такого занепаду, як КНДР. Хоч половина Кореї, південна, відома своїми досягненнями, а в нас будь де.