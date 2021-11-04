Достижения экс-министра обороны – о чем пишет Андрей Таран в онлайн-отчете

Экс-министр обороны перед отставкой не отчитывался в Верховной Раде. Он написал обращение, опубликованное информационным агентством "АрмияINFORM".

Андрей Таран, экс-министр обороны - фото АрмияINFORM

Основное достижение Андрея Тарана – необратимое движение Украины в сторону Североатлантического альянса, как он пишет в своем онлайн-обращении. Украинские войска еще до вступления в НАТО должны стать такими, чтобы быть в состоянии воевать вместе с ним.

Экс-министр говорит о своих проукраинских взглядах на действия России:

"Моя позиция всегда была четкой: мы стоим на первой линии борьбы с Российской империей".

В течение полутора лет министр обороны способствовал двум главным направлениям: изменениям в качественном составе украинских офицеров и разработке стратегических документов по обороне страны.

Новый состав генералов и офицеров – это люди без советского прошлого, утверждает Таран. Опыт боевых действий и авторитет среди подчиненных – их сила и преимущество. Благодаря этому они помогут менять армию, чтобы она двигалась в направлении евроатлантических стандартов. Происходят изменения в военном образовании: созданы новые учебные программы согласно методикам НАТО. Выпускники, которые вскоре завершат учебу, будут действовать в соответствии с подходами, принятыми в Альянсе.

Стратегические оборонные документы, о которых упоминает Андрей Таран – Стратегия военной безопасности, Стратегический оборонный бюллетень и План обороны государства. В принятой 25 марта 2021 г. Стратегии военной безопасности Украины содержатся общие меры по всеобъемлющей обороне страны. Угрозы со стороны РФ предлагается устранять не паритетом вооруженных сил, а балансом военных и невоенных средств.

Налаживание тесных контактов с США, возможность службы в военном резерве, первая женщина-командующая, создание украинских кибервойск – перечисляет Андрей Таран результаты своей работы в должности министра обороны и подытоживает:

"Сделано немало, на просчеты и ошибки укажут оппоненты".

Напомним, 3 ноября 2021 г. Андрей Таран был уволен с должности решением Верховной Рады. О новоизбранном министре обороны Украины можно прочитать в материале издания "Комментарии" по ссылке.





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