Верховная Рада 2021: эксперты оценили итоги работы

Верховная Рада Украины в этом году заседать уже не будет. Нардепы рванули на каникулы, оставив немало вопросов касательно своей работы. Эксперты подвели для издания "Комментарии" итоги работы украинского парламента в 2021 году. Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко считает, что на сегодняшний день Верховная Рада, к сожалению, остается институцией, которая самоустраняется от выполнения своих полномочий.

Рада (фото из открытых источников)





"У нас наблюдается сильный крен в сторону президента. И парламент, похоже, это устраивает, – поясняет эксперт. – Речь и о формировании политики, и о законопроектах, идея которых зачастую в том, чтобы поддержать президентские инициативы. Говорить о нормальном контроле Рады за Кабмином также не приходится".





При этом, отмечает Богдан Бондаренко, следует признать, что парламент исполняет свою законодательную функцию. Как бы формально не выглядело монобольшинство, законы принимаются, процесс идет. Тот же бюджет принят и уже подписан президентом.





"В общем, представительскую, законодательную , бюджетную функцию парламент выполняет. А вот парламентский контроль слабо реализован, – говорит Богдан Бондаренко. – Работа тех же Временных следственных комиссий вызывает массу вопросов и нареканий. Особенно той, что занималась расследованием, связанным с делом вагнеровцев".





Одним из топ-решений парламента в 2021 году стала смена спикера – свой пост покинул Дмитрий Разумков.





"Как по мне, смена спикера была абсолютно политически мотивирована, – признался эксперт. – Это решение не базировалось на законе о ВР. Представители "слуг" не поясняли, почему Разумков не соответствовал занимаемому посту… Отдельные законопроекты, которые голосовались, касательно той же "деолигархизации", также вызвали массу вопросов. Но это уже тема для отдельного комментария".





Народный депутат Украины IV и V созывов, директор Украинского центра социальной аналитики Евгений Филиндаш с сожалением отмечает, что никаких побед для украинского общества, для Украины как государства у этого состава Верховной Рады нет.





"И быть не может, так как подавляющее большинство депутатов обслуживает интересы различных олигархических группировок: как украинских, так и западных, – поясняет свою оценку эксперт. – Поэтому, оценивая работу Верховной Рады, можно говорить лишь о провалах. Украинская власть в целом и парламент, в частности, так и не решили в уходящем году ни одной серьезной проблемы страны. Нет мира на Донбассе и выполнения Минских соглашений, нет восстановления экономики, нет снижения или хотя бы остановки роста жилищно-коммунальных тарифов, нет выхода из-под внешнего управления Западом, нет социальной защиты населения, нет прекращения дискриминации русского языка, нет отмены неконституционного закона о декоммунизации, нет свободы слова и СМИ".





Зато, продолжает Евгений Филиндаш, есть дальнейшее продолжение деградации Украины по всем направлениям.

"Мы видим продолжение массового бегства из страны людей, не находящих здесь нормальной работы и не видящих перспектив. Есть обогащение олигархических кланов за счёт большинства народа. Есть бесчисленное количество скандалов во власти и в Верховной Раде в частности. С такой властью и таким парламентом, как сейчас, Украина обречена", – считает Евгений Филиндаш.





Напомним, глава подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политики Александр Санченко рассказал о законопроекте 5572.





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