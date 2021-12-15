logo

BTC/USD

47223.32

ETH/USD

3761.12

LTC/USD

146.03

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Верховная Рада проголосовала за законопроект об авторских правах музыкантов: что изменится
commentss НОВОСТИ Все новости

Верховная Рада проголосовала за законопроект об авторских правах музыкантов: что изменится

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект 5572

сегодня, 15:35
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Глава подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политики Александр Санченко рассказал о законопроекте 5572. Об этом сообщают корреспонденты портала "Комментарии". 

Верховная Рада проголосовала за законопроект об авторских правах музыкантов: что изменится

Александр Санченко. Фото из открытых источников

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления. 

Народный депутат Александр Санченко рассказал, что в настоящее время в Украине нет организации, которая бы могла легально собирать и распределять авторам отчисления за публичное уведомление и публичное исполнение (например, в кафе, барах, ресторанах, ТЦ и т.д) их произведений. 

"Так как последняя аккредитация была фактически заблокирована судами, то есть само министерство подало в касацию на свое решение и ГБР уже ведет дело, соответственно, у нас появилось понимание того, что это может идти годами и авторы все это время не будут получать отчислений" — рассказал Санченко. 

Нардеп объяснил, что изменится после принятия законопроекта. 

"Во-первых, перезапускается конкурс. Благодаря качественным правкам комитета,  там четко прописаны сроки, то есть за месяц перезапускается комиссия, два месяца на конкурс, соответственно, к следующему лету будет определена та единственная организация, которая имеет право в этих сферах собирать и распределять авторское вознаграждение", — сказал нардеп.

Народный избранник отметил, что это наше международное обязательство иметь такую организацию. 

"Вторая часть законопроекта предполагает, что все организации, которые имеют соответствующие договора с авторами, они могут все это время проводить сборы в тех самых кафе, барах, ресторанах и т.д. в соответствии своим категориям", — рассказал Санченко. 

Также политик добавил: "соответственно, когда закон подпишет президент в тот самый момент фактически будет разблокирована авторская сфера и авторы смогут получать те деньги, которые справедливо заработали". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минцифре рассказали, для чего в Украине вводят электронные деньги.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Губернатор Житомирской области Виталий Бунечко объяснил, как относится к антивакцинаторам. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!