Верховная Рада проголосовала за законопроект об авторских правах музыкантов: что изменится

Глава подкомитета по вопросам музыкальной индустрии комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политики Александр Санченко рассказал о законопроекте 5572. Об этом сообщают корреспонденты портала "Комментарии".

Александр Санченко. Фото из открытых источников

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" по обеспечению сбора дохода от прав организациями коллективного управления.

Народный депутат Александр Санченко рассказал, что в настоящее время в Украине нет организации, которая бы могла легально собирать и распределять авторам отчисления за публичное уведомление и публичное исполнение (например, в кафе, барах, ресторанах, ТЦ и т.д) их произведений.

"Так как последняя аккредитация была фактически заблокирована судами, то есть само министерство подало в касацию на свое решение и ГБР уже ведет дело, соответственно, у нас появилось понимание того, что это может идти годами и авторы все это время не будут получать отчислений" — рассказал Санченко.

Нардеп объяснил, что изменится после принятия законопроекта.

"Во-первых, перезапускается конкурс. Благодаря качественным правкам комитета, там четко прописаны сроки, то есть за месяц перезапускается комиссия, два месяца на конкурс, соответственно, к следующему лету будет определена та единственная организация, которая имеет право в этих сферах собирать и распределять авторское вознаграждение", — сказал нардеп.

Народный избранник отметил, что это наше международное обязательство иметь такую организацию.

"Вторая часть законопроекта предполагает, что все организации, которые имеют соответствующие договора с авторами, они могут все это время проводить сборы в тех самых кафе, барах, ресторанах и т.д. в соответствии своим категориям", — рассказал Санченко.

Также политик добавил: "соответственно, когда закон подпишет президент в тот самый момент фактически будет разблокирована авторская сфера и авторы смогут получать те деньги, которые справедливо заработали".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минцифре рассказали, для чего в Украине вводят электронные деньги.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Губернатор Житомирской области Виталий Бунечко объяснил, как относится к антивакцинаторам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!