Венедиктова назвала пятерых нардепов, которым она подписала подозрения (Видео)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, кому из народных депутатов она выписала подозрения. Об этом прокурор заявила в эфире ток-шоу "Право на власть".

Венедиктова рассказала кому она подписала подозрения. Фото: wikimedia.org

Оказывается, Ирина Венедиктова уже подписала пять подозрений нардепов. Кроме того, женщина заверила, что институт снятия неприкосновенности в Украине работает на должном уровне.

"Я прекрасно понимаю и помню, как это было. Сейчас уже я подписала пять подозрений народным депутатам. Работает институт снятия неприкосновенности? Да, работает. У нас одно дело против народного депутата в суде, два депутата — на 290-х, другие — мы ждем досудебного расследования", — рассказала она.

Также Венедиктова сказала, кому именно эти подозрения были выписаны. Первым нардепом был Илья Кива от ОПЗЖ. Вторым — Петр Порошенко. За ним — депутат Александр Юрченко. После этого был кнопкодав. Пятым человеком стал депутат, который не заплатил примерно 70 миллионов гривен налога за то, что продавал квартиры не как ЧП, а как физическое лицо.

Напомним, что ранее известная телеведущая Янина Соколова получила повестку в суд по делу, истцом которой является генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Причиной для открытия судебного дела стало одно из интервью Янины Соколовой. Интервьюируемым лицом в одной из авторских программ телеведущей стал внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. Чиновник известен также под громким делом в отношении взяточничества в кругах высшей украинской власти. По словам Соколовой, Шевченко был одним из обличителей получения 6 миллионов долларов взятки бывшим министром экологии Николаем Злочевским. Детали скандала читайте в материале сайта "Комментарии".

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