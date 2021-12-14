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В ВР приняли законопроект об упрощении получения гражданства тем, кто защищал Украину: что это даст

Своими голосами законопроект об упрощенном получении украинского гражданства поддержали 285 депутатов

сегодня, 13:12
Автор:

Денис Подставной
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Народный депутат от "Слуги народа" и глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал о законопроекте, что упрощает получение украинского гражданства иностранцам, которые защищали Украину. Об этом сообщают корреспонденты портала "Комментарии". 

В ВР приняли законопроект об упрощении получения гражданства тем, кто защищал Украину: что это даст

Егор Чернев. Фото: facebook.com/cherneve

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. "За" проголосовали 285 народных избранника. 

"В разные воинские формирования Украины входили, в том числе и граждане Российской Федерации. За предыдущей процедурой, чтобы получить украинское гражданство им нужно было или приходить в российское посольство или ехать в Россию, чтобы отказаться от своего гражданства. Мы понимаем к чему это может привести. Они либо не вернулись бы с России или же были задержаны в помещении российского посольства в Украине", — рассказал Чернев. 

"С сегодняшнего дня таким людям не нужно будет ни ходить в посольство ни ездить в Россию для того, чтобы отказаться от гражданства. Будет достаточно подписать декларацию о том, что они отказываются от гражданства России и им будет предоставлено постоянное гражданство Украины", — подчеркнул нардеп. 

Депутат рассказал, кого в первую очередь коснуться изменения. 

"Это в первую касается тех кто принимал участие в АТО, тех кто политически преследуется, тех кто представляет государственный интерес для Украины и кто является гражданами страны агрессора", — сообщил Чернев. 

Также народный депутат отметил, что: "даже сегодня есть люди, у которых закончились документы об временном украинском гражданстве  и они еще не получили постоянное гражданство.  Такие люди фактически сейчас без прав абсолютно. Сегодня это проблема решена". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Разумков рассказал, почему обратится в Конституционный суд. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что эксперты рассказали, может ли ситуация с Гогилашвили серьезно ударить по Офису президента в целом и собственно Владимиру Зеленскому. 


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Источник: https://comments.ua/
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