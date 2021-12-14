В ВР приняли законопроект об упрощении получения гражданства тем, кто защищал Украину: что это даст

Народный депутат от "Слуги народа" и глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев рассказал о законопроекте, что упрощает получение украинского гражданства иностранцам, которые защищали Украину. Об этом сообщают корреспонденты портала "Комментарии".

Егор Чернев. Фото: facebook.com/cherneve

Сегодня, 15 декабря, Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины. "За" проголосовали 285 народных избранника.

"В разные воинские формирования Украины входили, в том числе и граждане Российской Федерации. За предыдущей процедурой, чтобы получить украинское гражданство им нужно было или приходить в российское посольство или ехать в Россию, чтобы отказаться от своего гражданства. Мы понимаем к чему это может привести. Они либо не вернулись бы с России или же были задержаны в помещении российского посольства в Украине", — рассказал Чернев.

"С сегодняшнего дня таким людям не нужно будет ни ходить в посольство ни ездить в Россию для того, чтобы отказаться от гражданства. Будет достаточно подписать декларацию о том, что они отказываются от гражданства России и им будет предоставлено постоянное гражданство Украины", — подчеркнул нардеп.

Депутат рассказал, кого в первую очередь коснуться изменения.

"Это в первую касается тех кто принимал участие в АТО, тех кто политически преследуется, тех кто представляет государственный интерес для Украины и кто является гражданами страны агрессора", — сообщил Чернев.



Также народный депутат отметил, что: "даже сегодня есть люди, у которых закончились документы об временном украинском гражданстве и они еще не получили постоянное гражданство. Такие люди фактически сейчас без прав абсолютно. Сегодня это проблема решена".

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