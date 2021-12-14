Разумков рассказал, почему обратится в Конституционный суд

Дмитрий Разумков, фото Facebook

Украинский политик, руководитель МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков рассказал корреспонденту портала "Комментарии", как его политсила воспринимает одобренный законопроект №5630 "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" по упрощенному обретению гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые участвовали в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины".

По словам политика и нардепа, это последняя пленарная неделя в этом году. Поэтому народные депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов. Относительно одобренного законопроекта №5630 о двойном гражданстве шло множество дискуссий. По данным социологического опроса, более 50% не поддержали нормы этого документа.

Дмитрий Разумков говорит, что этот законопроект противоречит Конституции государства, которое живет в условиях войны и внешнеполитических угроз.



"Я воспринимаю это как одну из составляющих предстоящих выборов, потому что это увеличение электоральной базы. На следующих выборах планируют проводить электронное голосование. Никто не думает о том, как люди будут голосовать за границей, или их голоса "дорисуют". Где они будут платить налоги, почему они получают такие же права, как и те, кто живет на территории государства, работает, финансирует наше государство. Это вызывает дискуссии и точно этот вопрос не ко времени", — пояснил нардеп.

По словам руководителя политсилы МФО "Умная политика", его объединение уже с 14 декабря начнет собирать подписи для обращения в Конституционный суд. Судьи должны предоставить разъяснения относительно гражданства в Украине, ведь в статье 4 Конституции Украины написано, что в Украине единое гражданство.

Также Разумков добавил, что МФО будет расширяться. 14 декабря в объединение вошла народный депутат Любовь Шпак от фракции "Слуга народа".

Как сообщал портал "Комментарии", Разумков назвал 3 критерия, по которым будет набирать людей в партию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!