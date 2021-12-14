Разумков рассказал, почему обратится в Конституционный суд

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Дмитрий Разумков, фото Facebook
Украинский политик, руководитель МФО "Умная политика" Дмитрий Разумков рассказал корреспонденту портала "Комментарии", как его политсила воспринимает одобренный законопроект №5630 "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" по упрощенному обретению гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые участвовали в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины".
По словам политика и нардепа, это последняя пленарная неделя в этом году. Поэтому народные депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов. Относительно одобренного законопроекта №5630 о двойном гражданстве шло множество дискуссий. По данным социологического опроса, более 50% не поддержали нормы этого документа.
Дмитрий Разумков говорит, что этот законопроект противоречит Конституции государства, которое живет в условиях войны и внешнеполитических угроз.
Также Разумков добавил, что МФО будет расширяться. 14 декабря в объединение вошла народный депутат Любовь Шпак от фракции "Слуга народа".
Как сообщал портал "Комментарии", Разумков назвал 3 критерия, по которым будет набирать людей в партию.
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