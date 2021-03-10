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В Украине могут запретить телеканал "Интер"

Под удар может попасть олигарх Дмитрий Фирташ

сегодня, 11:35
Автор:

Гриниченко Дима

В Украине могут запретить вещание телеканала "Интер" и других каналов, которые принадлежат олигарху Дмитрию Фирташу, находящемуся в Вене. С таким призывом выступили в США, когда заявили, что Украине необходимо закрыть все каналы, связанные с Кремлем. Об этом сообщается в рекомендательной стратегии по отношениям с Украиной, которую разработали для администрации нового президента США Джо Байдена. 

В Украине могут запретить телеканал "Интер"

Фото: Интер

Там отмечается, что санкции нужно вводить не только против российских телеканалов, но и тех, которыми владеют лица, действующие в интересах России и Кремля. В тексте документа прямо говориться, что в отношении Дмитрия Фирташа необходимо ввести такие же санкции, которые ввели против кума Путина Виктора Медведчука. 

В стратегии также призвали Байдена принять меры против крупнейших украинских коррупционеров, которые подрывают проведение реформ в нашей стране. 

Дмитрий Фирташ является владельцев группы компаний Group DF, которая контролирует телеканалы "Интер", "Интер+", К1, К2, НТН, "Мега", "Пиксель" и другие. 

Справка: 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активы, среди которых были телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником медиахолдинга называют Виктора Медведчука.

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда других лиц за финансирование терроризма. Секретарь СНБО Данилов назвал их террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на Донбассе. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, кто пытается посидеть главу Офиса президента Ермака.

Читайте также о возможных последствиях встречи Зеленского и Путина. 


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Источник: https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/biden-and-ukraine-a-strategy-for-the-new-administration/
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