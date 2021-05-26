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В Украине ищут главу Национальной службы здоровья: что известно

Украинское правительство объявило конкурс на должность главы НСЗУ

сегодня, 22:44
Автор:

Наталья Некрасова

Кабинет министров Украины объявил конкурс на должность главы Национальной службы здоровья (НСЗУ). О соответствующем распоряжении правительства сообщил новоизбранный министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Украине ищут главу Национальной службы здоровья: что известно

Медицинская реформа. Фото: np.pl.ua

По его словам, повторный конкурс на занятие должности главы НСЗУ начнется с 27 мая. Документы кандидатов будут принимать до 2 июня 2021 года.

"Это важно и касается каждого, ведь Национальная служба здоровья Украины — это ключевой элемент в нашей системе здравоохранения. Поэтому, убежден, что ее возглавить может только профессионал, который будет работать на результат", — заявил Ляшко.

Сейчас обязанности главы НСЗУ, которая осуществляет распределение государственных средств между украинскими больницами, исполняет Андрей Виленский. На этой должности он с августа 2020 года. НСЗУ — ключевой орган в медицине, созданный в 2018 году в рамках медицинской реформы. В 2020 году служба оперировала бюджетом почти 80 млрд грн, в 2021-м — это более 100 млрд грн.

Глава НСЗУ — это должность госслужащего категории "А" — высшего корпуса государственной службы. Конкурс на голову НСЗУ проводили в январе 2020 года. В финал прошло трое кандидатов — и. о. руководителя Оксана Мовчан, ее заместитель Наталья Рябцева и директор департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский. Тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов во время собеседований отклонил всех трех кандидатов.

31 августа 2020 стало известно, что исполнять обязанности главы НСЗУ назначен Андрей Виленский. По специальности он — педиатр. Долгое время работал в детских поликлиниках столицы, в частности занимал должности заведующего и главного врача. Виленский также был топ-менеджером сети частных клиник. Впоследствии возглавлял в НСЗУ департамент договорной работы. Виленский дважды боролся за место главы НСЗУ и дважды его кандидатуру отвергал экс-министр Степанов.

Напомним, Кабинет министров Украины уволил двух заместителей министра здравоохранения и провел ряд новых назначений.


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Источник: https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2341996382599139
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