В Украине хотят принять новые законы: готово ли общество к «народовластию»

Не всеукраинским референдумом единым… Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что идет работа еще над целым рядом законопроектов по народовластию. Речь о местных референдумах, электронных петициях, возможности отзывать народных депутатов Украины. "Комментарии" выяснили, какие риски могут быть заложены в этих законопроектах и готово ли общество к "народовластию".

Нужен ли Украине закон о народовластии. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Закон о местном референдуме – один из самых приоритетных в этом направлении"

Народный депутат VIII созыва, юридический и политический эксперт Игорь Алексеев напоминает, что в предвыборной программе как Зеленского, так и партии "Слуга народа" был большой блок вопросов, связанный с народовластием. Речь шла о ряде законопроектов, которые должны были дать гражданам рычаги влияния на своих избранников, возможность формирования повестки дня для власти.

"Закон о местном референдуме – один из самых приоритетных в этом направлении, — уверен эксперт. — На местном уровне можно рассмотреть массу вопросов, чтобы обеспечить реальную власть жителям той или иной общины. Это – их конституционное право. Потому механизм местного референдума, как мне кажется, нужно урегулировать в первую очередь. Но мы понимаем, что этот механизм может быть использован в отдельных регионах определенными политсилами с целью дестабилизации".

К примеру, поясняет Игорь Алексеев, могут подыматься (гипотетически, в том или ином виде) вопросы о предоставлении какого-то автономного статуса той или иной территории, языковые вопросы. То есть – темы, которые несут потенциальные риски территориальной целостности.

"Потому важно прописать четкие рамки того, что можно рассматривать на местных референдума, а чего нельзя. Следует предусмотреть предохранители, чтобы важный институт местных референдумов не превратился в инструмент раскола и дестабилизации", — подчеркивает эксперт.

Он также отмечает, что механизм электронных петиций у нас и так действует. Другое дело, что многие из них, в том числе актуальные, остаются без должного реагирования. А потому важно усилить для властей значение петиций.

"А вот такой элемент народовластия как отзыв депутата граничит с политическим хайпом, — считает Игорь Алексеев. — Красивая картина, красивые лозунги. Но пока непонятен механизм. Особенно, если мы отходим от мажоритарки. Можно понять, когда в мажоритарном округе некие избиратели захотят инициировать вотум недоверия депутату, который не выполняет свои обещания. А как быть с пропорциональной системой? Кто кого будет отзывать? К тому же, в такую инициативу потенциально заложены элементы политического давления на наредпов. Ведь отзыв могут инициировать политические оппоненты".

Эксперт также подчеркнул, что широкое народовластие наводит на мысль: к чему тогда депутаты, чиновники, которых мы избираем?

"Порой складывается впечатление, что разные механизмы народовластия у нас внедряют, чтобы снять с себя ответственность за принятие судьбоносных решений – и переложить ее на сам народ. Далеко не всегда достаточно юридически, экономически, политически, дипломатически готовый к этому, — отмечает Игорь Алексеев. — С моей точки зрения, власть не должна забывать, что в первую очередь именно она несет ответственность за судьбу государства. И не бояться брать на себя ответственность даже за непопулярные, но стратегически важные решения".

"Этот ящик Пандоры нельзя открывать"

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что настоящие риски заложены в законе о всеукраинском референдуме, который потенциально позволяет менять границы государства. Местные же референдумы, по его мнению, будут использоваться местными же властями для продвижения интересующих их вопросов.

"Как правило, кто заказывает референдум, тот его и выигрывает… Это попросту инструмент легитимизации тех или иных решений местной власти под видом народовластия. Впрочем, в демократическом обществе такие инструменты как референдум должны присутствовать", — уверен политэксперт.

Планы прописать на законодательном уровне возможность отзыва депутатов Михаил Чаплыга не приветствует.

"Это всё равно, что вы купили в магазине какую-то вещь, походили в ней год, а потом решили прийти и просто поменять на новую, — проводит он аналогию. — Есть такое понятие как ответственность избирателей. Когда вы отдаете свой голос за того или иного кандидата, а он становится депутатом, то форма ответственности избирателей – действия этого самого депутата. Как позитивные, так и негативные. А если допустить "карусели", постоянно менять депутатов, то падает и ответственность избирателей. К тому же, такой инструмент будут использовать коррупционеры против реально хороших депутатов, чтобы "сбить" их и самим войти в Раду. Этот ящик Пандоры нельзя открывать", — считает политэксперт.

Анализируя готовность общества к получению в свои руки инструментов для народовластия, Михаил Чаплыга акцентировал, что общество готово их разумно применять, лишь если оно достаточно образовано.

"Поскольку у нас система образования практически уничтожена, юридические народ безграмотный, информационное поле размыто и перенасыщено пропагандой, говорить об эффективности народовластия – глупо. Пользоваться им будут лишь те, кто формируют повестку дня и обладают соответствующими финансовыми ресурсами", — резюмирует эксперт.

Ранее стало известно, среди каких политсил больше всего нардепов-прогульщиков.

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