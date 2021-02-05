Стало известно, среди каких политсил больше всего нардепов-прогульщиков

В Верховной Раде больше всего прогульщиков среди представителей группы "За майбутне" и ОПЗЖ. Об этом говорится в сообщении Комитета избирателей Украины в Facebook.

ВРУ. Фото из открытых источников

Так, эксперты подсчитали, как парламентские фракции и группы посещали пленарные заседания парламента во время 4 сессии ВРУ (сентябрь 2020 года — январь текущего года).

Меньше всего появлялись в стенах парламента представители группы "За майбутне". В среднем только треть депутатов группы регистрировалась в системе — 36%.

Второй идет "Оппозиционная платформа — За жизнь", у которой 40%. Третье место в рейтинге прогульщиков у ВО "Батькивщина" (51% посещений).

Также более половины нардепов обычно были на заседаниях от группы "Доверие" и фракции "Голос": 56% и 58% соответственно.

Самыми ответственными названы нардепы партий "Европейская солидарность" и "Слуга народа". Показатели посещений составляют 63% и 62% соответственно.

В КИУ указывают, что в целом эта сессия Рады стала наименее продуктивной за время работы нового состава парламента. Потому нардепы работали лишь 28 сессионных дней. Кроме того, ухудшилось посещение. На это повлияли как местные выборы, так и эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса в Украине.

Напомним, ряд ресурсов распространяет информацию, что "слуги" получили от западных партнеров ценные указания — формировать коалицию из 300 голосов, чтобы иметь возможность изменять Конституцию в ракурсе выполнения Минских соглашений и перемещений по Донбассу. Есть предположение, что на таких условиях США могут войти в процесс переговоров по урегулированию конфликта. "Комментарии" узнали, насколько такая ситуация реальна и есть ли шансы собрать такую — пусть даже неофициальную — коалицию.

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