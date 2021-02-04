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Народу позволят отзывать народных депутатов — Стефанчук

Соответствующий документ об отзыве дополнит ряд законов относительно народовластия

сегодня, 10:59
Автор:

Вечканова Елена

Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что сейчас чиновники работают над созданием закона, который позволит гражданам отзывать народного депутата. Новость о возможных изменениях в законодательстве сообщает "Голос Украины" со ссылкой на интервью политика изданию LB.UA.

Народу позволят отзывать народных депутатов — Стефанчук

Стефанчук считает необходимым — дать власть народу. Фото: Укрінформ

По мнению Стефанчук, общество должно иметь рычаги влияния на политику и власть, а также регулировать их действия. Проект закона об отзыве нардепа станет лишь частью по созданию глобального механизма народовластия в Украине.

"Давайте подытожим: закон о" Всеукраинский референдум "уже принято, закон" О местных референдумах "есть," Об электронных петиции "тоже. Закон "О признании народа субъектом законодательной деятельности" будем ставить на рассмотрение — президент внес изменения в Конституцию, чтобы народ был признан субъектом законодательной деятельности [...] Четвертое — "recalls" — возможность отзыва ", — подробно объяснил Стефанчук.

Конечно, изменений для правильного функционирования всего ряда правовых документов придется сделать немало. Впрочем, Руслан Стефанчук убежден: это того стоит.

Чиновник утверждает: украинцы уже давно стремятся иметь власть не только на словах в Конституции или во время выборов, но и вообще. Законопроект об отзыве народного депутата позволит гражданам постоянно держать руку на пульсе событий и контролировать, действительно избранник представляет интересы населения.

Также в Верховной Раде планируется рассмотреть вопрос о расширении списка причин для лишения депутатского мандата. Если сейчас главное основание для этого — наличие приговор по уголовному делу, то в будущем рассматривается возможность добавить к важным "вины" еще и прогулы заседаний ВРУ. Это выглядит логичным, ведь депутат, не занимается непосредственной работой, для которой он был избран, не совсем может в определенный момент начать справедливо принимать решения и голосовать.

Руслан Стефанчук добавил, что в конечном итоге народовластия должно распространиться не только на законодательный и исполнительный уровень власти, но и на судебную.

"Для нас чрезвычайно важно ввести элементы прямой демократии на уровне суда присяжных, мировых судов и на уровне коллективных исков, чтобы люди смогли объединяться вокруг судебной защиты по какой-то проблемы. Такая практика есть во всем мире ", — подчеркнул чиновник.

Ранее "Комментарии" сообщали о вероятности новой коалиции в Верховной Раде, а также вероятный влияние США на партию "Слуга народа".


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Источник: http://www.golos.com.ua/news/129819
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Обусуждения

фенікс

сегодня, 11:50

Дуже важливі законодавчі ініціативи . Громадяни Укнаїни не повинні утримувати на свої податки депутатів-нероб, відвертих шкідників держави, депутатів-батраків олігархів.

Вікторія

сегодня, 11:45

"Народу позволят...". Ой, ну дякуємо, дуже дякуємо Источник: https://politics.comments.ua/news/rada/narodu-pozvolyat-otzyvat-narodnyh-deputatov-stefanchuk-671107.html © Comments.ua

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