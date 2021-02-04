Народу позволят отзывать народных депутатов — Стефанчук

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Вечканова Елена
Первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, что сейчас чиновники работают над созданием закона, который позволит гражданам отзывать народного депутата. Новость о возможных изменениях в законодательстве сообщает "Голос Украины" со ссылкой на интервью политика изданию LB.UA.
Стефанчук считает необходимым — дать власть народу. Фото: Укрінформ
По мнению Стефанчук, общество должно иметь рычаги влияния на политику и власть, а также регулировать их действия. Проект закона об отзыве нардепа станет лишь частью по созданию глобального механизма народовластия в Украине.
Конечно, изменений для правильного функционирования всего ряда правовых документов придется сделать немало. Впрочем, Руслан Стефанчук убежден: это того стоит.
Чиновник утверждает: украинцы уже давно стремятся иметь власть не только на словах в Конституции или во время выборов, но и вообще. Законопроект об отзыве народного депутата позволит гражданам постоянно держать руку на пульсе событий и контролировать, действительно избранник представляет интересы населения.
Также в Верховной Раде планируется рассмотреть вопрос о расширении списка причин для лишения депутатского мандата. Если сейчас главное основание для этого — наличие приговор по уголовному делу, то в будущем рассматривается возможность добавить к важным "вины" еще и прогулы заседаний ВРУ. Это выглядит логичным, ведь депутат, не занимается непосредственной работой, для которой он был избран, не совсем может в определенный момент начать справедливо принимать решения и голосовать.
Руслан Стефанчук добавил, что в конечном итоге народовластия должно распространиться не только на законодательный и исполнительный уровень власти, но и на судебную.
Ранее "Комментарии" сообщали о вероятности новой коалиции в Верховной Раде, а также вероятный влияние США на партию "Слуга народа".
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Новости
фенікс
сегодня, 11:50
Дуже важливі законодавчі ініціативи . Громадяни Укнаїни не повинні утримувати на свої податки депутатів-нероб, відвертих шкідників держави, депутатів-батраків олігархів.
Вікторія
сегодня, 11:45
"Народу позволят...". Ой, ну дякуємо, дуже дякуємо Источник: https://politics.comments.ua/news/rada/narodu-pozvolyat-otzyvat-narodnyh-deputatov-stefanchuk-671107.html © Comments.ua