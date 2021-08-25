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Станислав Молчанов
Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в своей статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?", анализирует те перспективы, которые есть у Украины, исходя из ее потенциала, и то будущее, к которому ведет страну действующая власть. Об этом рассказал сам оппозиционный политик в эксклюзивном интервью на телеканале "Первый независимый".
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников.
Вновь возвращаясь к статье президента России "Об историческом единстве русских и украинцев", Виктор Медведчук подчеркнул, что в Украине не захотели услышать основные месседжи Владимира Путина.
Ранее, анализируя статью Владимира Путина, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что одна только украинизация не может стать полноценной идеологией существования государства в современном мире.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Председатель Политсовета оппозиционной партии за жизнь Виктор Медведчук продолжает работать даже находясь под домашним арестом. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Также портал "Комментарии" информировал о том, что Виктор Медведчук считает, что постмайданная власть ведет Украину к деградации. Оппозиционный политик указывает на то, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы объединить страну. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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Обсуждения
Новости
Александр
сегодня, 17:09
Рашка что хотела то получила нехер было соваться в Украину и воровать Крым и Донбасс я понятно обьяснил Медведчуку и компании позицию гражданина Украины и контрольный выстрел я русский
светлана
сегодня, 17:09
Одесса против антиРоссии