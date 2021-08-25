Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в своей статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?", анализирует те перспективы, которые есть у Украины, исходя из ее потенциала, и то будущее, к которому ведет страну действующая власть. Об этом рассказал сам оппозиционный политик в эксклюзивном интервью на телеканале "Первый независимый".

Виктор Медведчук. Фото из открытых источников.

Вновь возвращаясь к статье президента России "Об историческом единстве русских и украинцев", Виктор Медведчук подчеркнул, что в Украине не захотели услышать основные месседжи Владимира Путина.



"Он никоим образом не посягает на государственность Украины. Более того, он не посягает на построение в Украине так называемой формы государственного устройства, на путь строительства которого стала сегодняшняя власть, – "анти-России". Он говорит о том, что есть люди в Украине, и в первую очередь русскоязычное население, которое не соглашается с тем, что здесь хотят строить "анти-Россию". И это правда, потому что так считают избиратели нашей партии, так считают очень многие люди у нас в стране", – Виктор Медведчук.

Ранее, анализируя статью Владимира Путина, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что одна только украинизация не может стать полноценной идеологией существования государства в современном мире.

"Эту идеологию дополнили другой целью – превращением Украины в "анти-Россию", и эта цель быстро становится основной. Она абсолютно не выгодна украинскому народу и является продуктом, навязанным украинской власти диктатом западных стран в формате внешнего управления, которое, к сожалению, осуществляется в стране", – отметил оппозиционный политик.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Председатель Политсовета оппозиционной партии за жизнь Виктор Медведчук продолжает работать даже находясь под домашним арестом. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что Виктор Медведчук считает, что постмайданная власть ведет Украину к деградации. Оппозиционный политик указывает на то, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы объединить страну. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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