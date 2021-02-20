В ТКГ рассказали о символизме санкций против Медведчука и Марченко

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Гриниченко Дима
В украинской делегации в минской ТКГ обратили внимание на символичный момент в наложении санкций СНБО против нардепа Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко за финансирование терроризма. Об этом написал представитель делегации Денис Казанский на своем канале в Telegram.
Фото: Google
По его словам, символичным является тот факт, что одним из инициаторов введения санкций является секретарь СНБО Алексей Данилов, который был мэром Луганска.
Казанский сказал, что россияне и их приспешники в Украине, включая Виктора Медведчука и Анатолия Шария, постоянно обвиняют жителей областей западной Украины в русофобии и национализме.
Он отметил, что на деле самыми лютыми националистами оказались русскоязычный выходец из Кривого Рога Владимир Зеленский и луганчанин Алексей Данилов.
В 1990-х годах Данилов был городским головой Луганска, а в 2005 году возглавлял Луганскую областную государственную администрацию.
19 февраля в отношении нардепа Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц были введены санкции СНБО за финансирование терроризма. Алексей Данилов назвал Марченко и Медведчука террористической группировкой, которая снабжает топливом боевиков на оккупированном Донбассе.
Также под санкции попали частные самолеты Медведчука и Козака, на которых они регулярно летали в Москву. Данилов пообещал введение санкций против ряда народных депутатов, которое стоит ожидать через две недели.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Джо Байден назвал главную цель Путина и Кремля.
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