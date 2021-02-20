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В СНБО прокомментировали санкции против телеканала "Прямой"

Данилов все четко разъяснил

сегодня, 10:00
Автор:

Гриниченко Дима

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о том, планировалось ли введение санкция против телеканала "Прямой", который недавно купил экс-президент Петр Порошенко. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

В СНБО прокомментировали санкции против телеканала "Прямой"

Фото: скриншот

Отвечая на вопрос нардепа от "Европейской солидарности" Артура Герасимова Данилов сказал, что никто не планировал вводить санкции против "Прямого" и что эта информация не соответствует действительности.

По его словам, для введение санкций против этого телеканала нет никаких основания. Он отметил, что не понимает, почему Петр Порошенко и бывший депутат от "Партии регионов" Макеенко так переживают.

Данилов сказал, что в аппарате СНБО даже не рассматривали санкции против канала "Прямой". Также секретарь Совбеза сказал, что в последнее время не было утечек в СМИ о том, что будут рассматривать на заседании. 

Он отметил, что может Порошенко кто-то шантажировал и он зря потратил свои деньги.

Несколько дней назад экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что купил телеканал "Прямой" у бывшего главы КГГА и экс-нардепа от "Партии регионов" Владимира Макеенко.

Он тогда обратился к президенту Владимиру Зеленского и сказал, чтобы тот попробовал ввести санкции против "террориста" Порошенко. Несмотря на то, что формальным владельцем канала был Макеенко, фактическим его собственником называли Порошенко, хотя сам политик и редакция канала это отрицали.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в СНБО анонсировали введение новых санкций против политиков.

Читайте также, за что Марченко и Медведчук попали под санкции.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7Vg-eSIk-RM&feature=emb_logo
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