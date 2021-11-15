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Разумков подтвердил сказанное Аваковым о папках с санкциями за 5 минут до заседания СНБО

Экс-спикер Верховной Рады подтвердил информацию экс-министра МВД Авакова о том, что членов СНБО ставили перед фактом, предлагая голосовать за введение новых санкций

сегодня, 07:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подтвердил информацию, озвученную неделю назад экс-министром МВД Арсеном Аваковым о том, что санкции СНБО вводились в ручном режиме Офисом президента без предварительного согласования и обсуждения с членами СНБО. Как передает издание "Комментарии", об этом экс-спикер парламента рассказал в интервью программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Разумков подтвердил сказанное Аваковым о папках с санкциями за 5 минут до заседания СНБО

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

Дмитрий Разумков отметил, что он много раз обращался к секретарю СНБО с просьбой предоставить материалы за что будут голосовать члены СНБО, что они будут обсуждать, но в ответ он получал отказ с объяснением о том, что это закрытая информация. Разумков отмечает, он также предлагал сделать эту информацию тайной, чтобы не было вытока такой информации, и предоставить за день или два до заседания СНБО возможность обработать эту самую информацию. 

"Потому что, когда ты приходишь и у тебя на столе лежит папка, огромные талмуды со списками тех, против кого нужно вводить санкции и в этом перечне предприятия, физические лица, то за это голосовать очень сложно…", – рассказал Дмитрий Разумков. 

Он добавил, что ранее уже неоднократно озвучивал свою позицию, когда речь шла относительно того, чтобы СНБО вводил санкции против украинских граждан. Так вот, подчеркнул Дмитрий Разумков, СНБО не имел и не имеет права решать — вводить против того или иного человека или предприятия санкции или нет. Это решить может только суд. Если речь идет о нарушении человеком закона, то это должно быть доказано в суде и он должен понести наказание, тем более, когда речь идет о таких серьезных обвинениях, как государственная измена.

Дмитрий Разумков подчеркнул, человек должен нести ответственность не санкциями, а в рамках действующего Криминально-процессуального кодекса, а в Украине Офис президента пытается подменять санкциями суд. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Аваков рассказал, что СНБО, как исполнительного органа власти, больше не существует.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jhUPRTnRW9Q
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