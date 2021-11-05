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Аваков: СНБО, как исполнительного органа власти, больше не существует

Экс-глава МВД рассказал, как СНБО вводил санкции с подачи Банковой

сегодня, 10:41
Автор:

Кравцев Сергей
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СНБО перестал быть самостоятельным органом исполнительной власти, который принимает решения самостоятельно. Все те санкции, которые были введены, спускались из Офиса президента. Поэтому все те решения, которые принимались по пятницам на заседаниях СНБО следует воспринимать, как указы президента Украины. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал бывший глава МВД Арсен Аваков.

Аваков: СНБО, как исполнительного органа власти, больше не существует

Арсен Аваков. Фото: пресс-служба МВД

По словам экс-министра, довольно часто бывало, что члены СНБО уже перед самим заседанием получали список тех, относительно кого нужно было вводить санкции. Арсен Аваков признался, что он противился как мог тому, что власть начала использовать СНБО для хайпа, когда тот выдавал на-гора все новые и новые санкции. 

Аваков отмечает, довольно часто приходилось оказываться в ситуации, когда за 5 минут до заседания СНБО ему передавали для ознакомления папку с перечнем лиц или компаний против которых предложено было ввести санкции. При этом, подчеркивает Аваков, не было никакой доказательной базы, что то или иное предприятие нарушило закон и против него нужно было в срочном порядке вводить санкции. 

Экс-министр также рассказал, что нередко была такая ситуация, когда секретарь СНБО Данилов просто с голоса предлагала внести кого-то в санкционный список. Арсен Аваков выразил свое личное мнение, что вводить санкции против граждан Украины противозаконно и неправильно. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Арсен Аваков считает, что ВСУ может намного оперативнее решить вопрос оккупации Донбасса, нежели это делают украинские дипломаты.


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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCMp5Buw-6LpbbV9r9Sl_5yg
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