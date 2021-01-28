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В "Слуге народа" высказались об акциях протеста ФОПов в центре Киева

Один из депутатов посоветовал митингующим идти работать

сегодня, 14:50
Автор:

Мокрик Анастасия

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" и по совместительству Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев высказался по поводу митинга, который сегодня проводят ФОПовцы на Майдане Независимости.

В "Слуге народа" высказались об акциях протеста ФОПов в центре Киева

Нардеп из "Слуги народа" прокомментировал митинг ФОПовцев в центре Киева - фото: 24 канал

Нардеп отметил, что тем, кто пришел на акцию протеста, стоило бы идти работать и зарабатывать деньги, вместо того, чтобы заниматься политикой. Вместе с тем он заявил, что фискализация не мешает работать ни одному бизнесмену в мире.

ни должны работать и зарабатывать деньги, это же основная их функция", — сказал Гетманцев.

Напомним, что сегодня, 28 января, в центре Киева собрались бизнесмены и предприниматели со всех уголков Украины, чтобы провести акцию протеста. Объединившись, они пытаются добиться от власти сохранения упрощенной системы отчетности и налогообложения. Также ФОПовцы просят снять ограничения для работы бизнеса, действующие на время карантина.

Данил Гетманцев также отметил, что тем предпринимателям, которые не хотят работать по правилам, нужно закрывать свой бизнес и найти себя в другом деле, где не будет регистратора расчетных операций. По его мнению, эту тему даже не следует обсуждать. 

"Люди требуют, чтобы не устанавливали регистратор расчетных операций. Люди могут требовать и того, чтобы отменили налоги, и даже того, чтобы уже наступило лето...", — добавил нардеп.

А тем временем акция протеста в центре столицы продолжается. В 12:00 начался марш ФОПовцев. На данный момент движение на Крещатике перекрыто. Протестующих сопровождают стражи порядка вместе со взрывотехниками. 

Ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что правительство утвердило новые условия кредитования, а также о том, что Верховная Рада приняла законопроект, ограничивающий произвол коллекторов.


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Источник: https://prm.ua/fopam-treba-yty-pratsiuvaty-a-ne-zaymatysia-politykoiu-u-sluzi-narodu-vidreahuvaly-na-protesty-pidpryiemtsiv/
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