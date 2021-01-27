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Верховная Рада приняла законопроект, ограничивающий произвол коллекторов

Народные депутаты приняли законопроект "О коллекторах", который запрещает звонить ночью должникам и терроризировать их угрозами

сегодня, 12:48
Автор:

Оленка Клочко

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №4241 "по защите должников при урегулировании просроченной задолженности". За проголосовали 355 Народных депутатов, сообщает официальный сайт парламента.

Верховная Рада приняла законопроект, ограничивающий произвол коллекторов

Голосование за закон о коллекторах. Фото: Апостроф.Юа

Авторами законопроекта является группа Нардепов из разных фракций, но инициатором является Ольга Василевская-Смаглюк из "Слуг народа".

"До свидания, ночные звонки. До свидания, постоянные автодозвоны. Больше никаких звонков по кредитам, которые Вы не брали. Прозрачная и понятная информация относительно того, почему взимается именно такая сумма. Государство сделало первый шаг в установлении контроля над ситуацией. Все это станет реальностью через несколько недель, когда доработаем текст с учетом замечаний НАПК", — написала Василевская в своем канале Тelegram.

Закон предусматривает:
— создание правового поля для урегулирования просроченной задолженности;
— создание Нацбанком государственного реестра коллекторских компаний;
— защита прав должников, введение требований к этического поведения кредитодателей и коллекторов;
— установление предохранителей для недопущения на рынок недобросовестных коллекторских компаний, а также мер воздействия и контроля за соблюдением норм этого закона.

"Это голосование — начало конца эры бандитизма в сфере взыскания задолженности", — отметила автор законопроекта Ольга Василевская-Смаглюк.

Сейчас законопроект направлен на доработку с учетом замечаний, которые были указаны в заключении экспертизы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщалось ранее, в Украине появился сервис, на котором можно подать жалобу на банк или коллекторов.


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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/202070.html
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