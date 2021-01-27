Верховная Рада приняла законопроект, ограничивающий произвол коллекторов

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Оленка Клочко
Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №4241 "по защите должников при урегулировании просроченной задолженности". За проголосовали 355 Народных депутатов, сообщает официальный сайт парламента.
Голосование за закон о коллекторах. Фото: Апостроф.Юа
Авторами законопроекта является группа Нардепов из разных фракций, но инициатором является Ольга Василевская-Смаглюк из "Слуг народа".
Закон предусматривает:
— создание правового поля для урегулирования просроченной задолженности;
— создание Нацбанком государственного реестра коллекторских компаний;
— защита прав должников, введение требований к этического поведения кредитодателей и коллекторов;
— установление предохранителей для недопущения на рынок недобросовестных коллекторских компаний, а также мер воздействия и контроля за соблюдением норм этого закона.
Сейчас законопроект направлен на доработку с учетом замечаний, которые были указаны в заключении экспертизы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Как сообщалось ранее, в Украине появился сервис, на котором можно подать жалобу на банк или коллекторов.
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