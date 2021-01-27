Правительство утвердило новые условия кредитования - подробности

Кабинет министров Украины на очередном заседании утвердил новые условия кредитования. Главным решением стало удешевление стоимости ипотечных кредитов до семи процентов. Данную информацию предоставляет премьер-министр Денис Шмыгаль на Facebook-странице.

Новые условия кредитования в Украине. Фото: kompanion.online

Нововведения утверждает механизм "доступного ипотечного кредитования". Ипотеку с меньшим процент можно оформить уже в этом году. Однако когда именно, премьер-министр не уточняет.

Ипотеку под семь процентов можно будет оформить, если ваш первый взнос составит не менее пятнадцати процентов от стоимости здания. Максимальный срок ипотеки составляет 20 лет.

Воспользоваться нововведением смогут те граждане Украины, которые планируют приобрести готовую квартиру и те, кто намерен построить дом своими руками с нуля.

Однако есть одно исключение — воспользоваться ипотекой с низким процентом не смогут люди, которые планируют приобрести жилье, построенное до 2015 года.

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