В "Слуге народа" рассказали о будущем Дубинского

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Вечканова Елена
Скандально известный народный депутат Александр Дубинский пока остается главой ячейки партии "Слуга народа" в Киевской области. В деталях об этом рассказал руководитель партии Александр Корниенко во время общения с представителями издания LB.ua.
Александр Корниенко и Александр Дубинский. Фото из открытых источников
По словам политика, Дубинский не выходил из партии, а также продолжает быть председателем депутатского сообщества "слуг" на Киевщине. На сегодня никаких опасений относительно возможного "развала" этой ячейки не существует.
В то же время нардеп признается, что пока конкретного выхода из сложившейся ситуации в "Слуге народа" не видят. Сейчас представители партии изучают обращения региональных организаций, которые высказались в поддержку Александра Дубинского. Корниенко утверждает, что подобные документы поступили почти от всех имеющихся на сегодня в Украине объединенных территориальных громад.
Также, по убеждению Корниенко, массового "оттока" депутатов из "Слуги народа" в случае выхода из партии самого Дубинского не предвидится. И это — несмотря на предыдущие тематические заявления-"угрозы" со стороны нардепа.
На вопрос о том, почему коллеги поддержали исключение Дубинского из фракции в Верховной Раде Александр Корниенко вспомнил об ответственности за общественно значимые действия.
Также Корниенко не пытается комментировать любые единоличные решения Дубинского, поскольку считает, что, как и любой политик, он пытается строить "свою линию".
Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему, по мнению экспертов, олигарх Коломойский не стал на защиту Дубинского после его исключения из фракции "Слуга народа".
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