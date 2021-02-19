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В "Слуге народа" рассказали о будущем Дубинского

Нардепа поддерживают представители многих региональных организаций «Слуги народа»

сегодня, 15:59
Автор:

Вечканова Елена

Скандально известный народный депутат Александр Дубинский пока остается главой ячейки партии "Слуга народа" в Киевской области. В деталях об этом рассказал руководитель партии Александр Корниенко во время общения с представителями издания LB.ua.

В "Слуге народа" рассказали о будущем Дубинского

Александр Корниенко и Александр Дубинский. Фото из открытых источников

По словам политика, Дубинский не выходил из партии, а также продолжает быть председателем депутатского сообщества "слуг" на Киевщине. На сегодня никаких опасений относительно возможного "развала" этой ячейки не существует.

"Это у нас первая такая ситуация, когда руководителя организации исключают из фракции в Верховной Раде. Формально, согласно закону "О партиях", это вообще никак связано. Но учитывая, что достаточное количество членов партии — депутаты Верховной Рады, и большинство ячеек возглавляют депутаты ВРУ, кроме двух, то это, конечно, такой нонсенс", — пояснил ситуацию Корниенко.

В то же время нардеп признается, что пока конкретного выхода из сложившейся ситуации в "Слуге народа" не видят. Сейчас представители партии изучают обращения региональных организаций, которые высказались в поддержку Александра Дубинского. Корниенко утверждает, что подобные документы поступили почти от всех имеющихся на сегодня в Украине объединенных территориальных громад.

Также, по убеждению Корниенко, массового "оттока" депутатов из "Слуги народа" в случае выхода из партии самого Дубинского не предвидится. И это — несмотря на предыдущие тематические заявления-"угрозы" со стороны нардепа.

На вопрос о том, почему коллеги поддержали исключение Дубинского из фракции в Верховной Раде Александр Корниенко вспомнил об ответственности за общественно значимые действия.

"Я считаю, что в обществе нет такой культуры [политической ответственности за некорректное поведение — ред.], и наша партия — молодая, незрелая — к этому еще не пришла. Честно говоря, ответственности нет ни у одной партии. Но ее следует наращивать, — объясняет глава "Слуги народа". — В плане Дубинского понятно, что это работает и в другую сторону. Я уверен, что многие люди голосовали, потому накопилось [вероятно, претензий — ред.] уже".

Также Корниенко не пытается комментировать любые единоличные решения Дубинского, поскольку считает, что, как и любой политик, он пытается строить "свою линию".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, почему, по мнению экспертов, олигарх Коломойский не стал на защиту Дубинского после его исключения из фракции "Слуга народа".

Также на портале можно узнать, по какой цене начал распродавать собственные машины Александр Дубинский.


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Источник: https://lb.ua/news/2021/02/19/478061_aleksandr_kornienko.html
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