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Нардеп Дубинский начал распродавать собственные авто: названо стоимость (ФОТО)

Две из трех машин Дубинский оценил более миллиона гривен каждую

сегодня, 17:55
Автор:

Вечканова Елена

Скандально известный народный депутат Александр Дубинский, которого недавно исключили из фракции "Слуга народа", начал распродажу автомобилей с собственной "коллекции". Такую новость принес агент Национального антикоррупционного бюро Украины Евгений Шевченко.

Нардеп Дубинский начал распродавать собственные авто: названо стоимость (ФОТО)

Две машины Дубинский оценил в больше миллиона гривен каждую. Фото: Facebook

Сотрудник НАБУ даже пошутил, что, очевидно, "мама больше не любит скорость", как когда-то любил объяснять приобретение дорогостоящих автомобилей нардеп. Также Шевченко подчеркнул, что подобные маневры с машинами могут быть связаны с попытками Дубинского обезопасить имущество от конфискации в случае ареста.

"Санкции в действии", — добавил агент НАБУ, завершив сообщение смайликом, который подмигивает.

Озвучена и стоимость трех выставленных на продажу автомобилей.

Так, за зеленый Mercedes-Benz G55 AMG 2009 политик правит цену в 49900 долларов. Если перевести в гривны, то покупателю придется выложить 1397200 гривен. Еще дороже обойдется приобретение черного Cadillac Escalade 2010 — 40999 долларов или 1147972 гривен. Общая стоимость только этих двух машин достигает почти 3 миллионов гривен. Но политик продает еще и черную Honda S2000 2009 года — за "какие-то" 20999 долларов. Конвертируя в национальную валюту, имеем сумму в 587 972 гривен.

В комментарии Telegram-каналу PavlovskyNews Александр Дубинский подтвердил продажу своих автомобилей:

"Красивые машины, как красивые женщины, все всегда любят обсуждать — у кого какая сейчас и какая будет следующая".

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Александра Дубинского и нескольких других именитых лиц из-за вмешательства в президентские выборы.

Также на портале можно узнать, какую первую тему для референдума в шутку предложил Дубинский.


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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10214961614233733&id=1830076032
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