В партии «Слуга народа» прокомментировали слухи о втором сроке Зеленского

Глава правящей политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал слухи о возможном баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок. Свою позицию политик озвучил во время интервью российскому изданию "Медуза".

Александр Корниенко убежден, что в "Слуге народа" поддержат Зеленского на втором сроке. Фото: Думская

По словам Корниенко, никаких конкретных заявлений относительно вероятного похода Зеленского на следующие президентские выборы в Украине пока не существует. Но если президент примет соответствующее решение, партия "Слуга народа" будет на его стороне.

"Мы — его команда. И поддержим его в любом решении, а граждане будут определяться", — сказал Александр Корниенко.

Одновременно с этим глава "Слуги народа" подчеркнул, что считает подобные вопросы спекулятивными, ведь сегодня есть более важные темы для украинского общества. Среди них он выделил тему войны на Донбассе, а также экономический кризис, очевидно, связанную с пандемией коронавируса. Также Корниенко отметил, что партия "Слуга народа" в первую очередь заботится о решении насущных проблем в Украине, поэтому обсуждать спекуляции нет времени.

Напомним, первые слухи о возможном баллотировании Зеленского на второй президентский срок появились благодаря народному депутату Гео Леросу. Политик сообщил, что соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал на вечеринке в честь своего дня рождения.

В Офисе Президента подобную информацию опровергли, отметив, что "президент является здоровым человеком, который думает о том, что говорит". В то же время в представительстве главы государства не исключили возможность тематических шуток во время застолья.

Позже, как сообщали "Комментарии", во время интервью одному из украинских изданий, глава ОПУ Андрей Ермак отметил — Владимир Зеленский может баллотироваться на второй срок только после собственной оценки количества выполненных предвыборных обещаний.

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