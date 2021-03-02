В Офисе президента объяснили, кто должен возглавить судебную реформу

Лучшим проявлением судебной реформы в Украине может быть только сотрудничество парламента и Высшего совета правосудия. Такое мнение прозвучало от заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова во время разговора с журналистами издания "Цензор.Нет".

У Зеленского хотят провести новую судебную реформу. Коллаж: Украинская правда

По мнению чиновника, именно эти два компетентные органы — настоящие "фронтмены" судебной реформы.

Смирнов убежден, что задача Верховной Рады — принятие качественных законов для регуляции работы судей. Представителям же Высшего совета правосудия следует тщательно пересмотреть свою политику в отношении применения дисциплинарных производств по поводу судей, нарушающих правила поведения и иным образом портят авторитет этой ветви власти.



При президентстве Петра Порошенко в Украине уже пытались начать судебную реформу. Есть подобные амбициозные планы и у Владимира Зеленского, чем занимается возглавляемое Денисом Шмыгалем правительство. Андрей Смирнов объясняет, что в ближайшем будущем общество увидит новую стратегию реформирования судов, которая будет занимать 3-4 года.



"Она будет охватывать ключевые вопросы судебной реформы, среди которых совершенствование деятельности Высшего совета правосудия, запуск суда интеллектуальной собственности, суда присяжных и так далее. [...] Это фундаментальная работа, которая не делается за неделю или месяц", — отметил представитель Офиса президента.

"Комментарии" решили проверить, настолько реальным может быть успех судебной реформы от Зе-команды, поэтому обратились за анализом эксперту. По мнению кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, шансы на основательную реформу при президентстве Зеленского — не очень большие.

"Лично я не верю, что "зеленая власть" имплементирует в законы, призванные реформировать судебную власть, качественные механизмы независимости судебной ветви. Причина этого — предыдущая привычка украинских политических элит и групп иметь "свои суды и судей". Важный фактор, который может замедлить или даже нивелировать "добрые попытки" Зе-команды в реформе судей — это вопиющее недоверие к судебной ветви власти, многочисленные факты коррупции, недобросовестные ауры и реноме отдельных судей", — рассуждает эксперт.

Дмитрий Гаврилюк считает, что широкой публике обязательно презентуют ряд законодательных инициатив и нормативных решений, призванных реформировать судебную власть. И эти документы вряд получат одобрение от общественных активистов, антикоррупционеров, экспертного общественности и ряда оппозиционных партий.

"Ситуацию могла бы спасти адекватная коммуникация с гражданами Украины относительно этих инициатив. Но условный кейс "Вакцина против коронавируса" власть провалила, особенно в коммуникационном аспекте. Поэтому и на адекватные коммуникации относительно кейса судебной реформы рассчитывать не приходится", — говорит Гаврилюк.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Владимир Зеленский анонсировал создание "Суда в смартфоне". Подробнее об инициативе можно узнать в нашем материале.

Также на портале найдется материал о конкретных задачах, поставленных новой судебной реформой.

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