В Офисе президента объяснили, кто должен возглавить судебную реформу

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Вечканова Елена
Лучшим проявлением судебной реформы в Украине может быть только сотрудничество парламента и Высшего совета правосудия. Такое мнение прозвучало от заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова во время разговора с журналистами издания "Цензор.Нет".
У Зеленского хотят провести новую судебную реформу. Коллаж: Украинская правда
По мнению чиновника, именно эти два компетентные органы — настоящие "фронтмены" судебной реформы.
Смирнов убежден, что задача Верховной Рады — принятие качественных законов для регуляции работы судей. Представителям же Высшего совета правосудия следует тщательно пересмотреть свою политику в отношении применения дисциплинарных производств по поводу судей, нарушающих правила поведения и иным образом портят авторитет этой ветви власти.
При президентстве Петра Порошенко в Украине уже пытались начать судебную реформу. Есть подобные амбициозные планы и у Владимира Зеленского, чем занимается возглавляемое Денисом Шмыгалем правительство. Андрей Смирнов объясняет, что в ближайшем будущем общество увидит новую стратегию реформирования судов, которая будет занимать 3-4 года.
"Комментарии" решили проверить, настолько реальным может быть успех судебной реформы от Зе-команды, поэтому обратились за анализом эксперту. По мнению кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, шансы на основательную реформу при президентстве Зеленского — не очень большие.
Дмитрий Гаврилюк считает, что широкой публике обязательно презентуют ряд законодательных инициатив и нормативных решений, призванных реформировать судебную власть. И эти документы вряд получат одобрение от общественных активистов, антикоррупционеров, экспертного общественности и ряда оппозиционных партий.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Владимир Зеленский анонсировал создание "Суда в смартфоне". Подробнее об инициативе можно узнать в нашем материале.
Также на портале найдется материал о конкретных задачах, поставленных новой судебной реформой.
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