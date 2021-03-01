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Зеленский анонсировал «Суд в смартфоне»: что это значит

Президент сообщил и о планах создать в Украине суд присяжных

сегодня, 14:03
Автор:

Таисия Ерохина

В Украине появится "Суд в смартфоне", как сообщил сегодня президент Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Развитие правосудия".

Зеленский анонсировал «Суд в смартфоне»: что это значит

Фото: ОП

Такую новинку планируют внедрить по аналогии с другими государственными услугами в смартфоне. Как рассказал гарант, таким образом большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн. Предполагается, что это должно ускорить судебный процесс, минимизировать коррупцию и возможности для злоупотреблений.

"Мы вводим в стране народовластие, а это не только местные и всеукраинские референдумы. Одним из его инструментов является суд присяжных", — заявил Зеленский.

По его словам, скоро обнародуют соответствующие законопроекты. Модель и формат суда присяжных будут детально и внимательно обсуждаться.

Президент подчеркнул, что успешная судебная реформа крайне необходима в ракурсе интеграции Украины в Европейский Союз и НАТО.

Напомним, в Киеве 1-3 марта состоится Всеукраинский форум "Украина 30. Развитие правосудия". При этом есть стойкое ощущение, что ряд событий последнего времени (отказ МВФ нам в транше из-за отсутствия, в том числе, судебной реформы; приговор по делу Стерненко) — направлены на формирование определенной повестки дня, что реформу нужно проводить даже "через колено". "Комментарии" спросили экспертов, ждать ли Украине судебной реформы и какие положительные и риски она может нести.

По мнению экспертов, если в Украине состоится реальная судебная реформа, подкрепленная другими (в правоохранительной системе, в СБУ и т.д.), то страна улучшит позиции в рейтингах коррупции — в положительном смысле. К тому же, к нам пойдут инвестиции, которые тормозятся из-за того, что сила закона у нас часто подменяется законом силы и телефонным правом.


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Источник: https://sluga-narodu.com/v-ukraini-z-iavytsia-sud-u-smartfoni-prezydent/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=1.03
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