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Стало известно, кем Зеленский хочет заменить Разумкова

Нового кандидата активно готовят

сегодня, 11:00
Автор:

Гриниченко Дима

Стало известно, кем Президент Украины Владимир Зеленский хочет заменить действующего главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которому многие эксперты пророчат самостоятельное политическое будущее. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание "Украинская правда".

Стало известно, кем Зеленский хочет заменить Разумкова

Разумков и Зеленский. Фото: Верховная Рада

Сообщается, что на должность главы парламента рассматривают действующего вице-спикера и нардепа от "Слуги народа" Руслана Стефанчука. Кроме того, его специально готовят на эту должность.

Источники отмечают, что причиной замены Разумкова является его излишняя самостоятельность и политические амбиции, а также его желание быть независимым от решений из Офиса Президента, что очень не устраивает обитателей Банковой.

Вице-спикер Стефанчук в такой конфигурации является наиболее приемлемой для ОП кандидатурой. Одним из главных его минусов является низкая медийность.

На Банковой пока не планируют педалировать вопрос замены главы ВР. Причиной является то, что необходимо будет публично объяснить, чем не подходит Разумков, а также заручиться поддержкой нардепов для голосования за Стефанчука.

Дмитрий Разумков стал известен широкой публике во время президентской кампании Владимира Зеленского в 2019 году, когда был главным спикером команды президента. До этого он занимался политическим консалтингом и работал с многими украинскими политиками, в частности с Сергеем Тигипко.

Руслан Стефанчук до прихода в политику занимался адвокатской и юридической деятельностью.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Сергей Притула покинул руководство партии "Голос".

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Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2021/02/10/7282889/
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