Кто стоит за "проектом Разумкова": президентские амбиции политика

В последнее время в обществе все чаще обсуждают сольную политическую карьеру председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Поговаривают, что он может объединиться с кем-то из политсил или сформировать свою. О том, кто и почему раскручивает "проект Разумкова" рассказали читателям "Комментариев" украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Разумков вполне может обойтись без кого-либо"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Елена Броницкая вспоминает последние события, когда решения Дмитрия Разумкова кардинально отличались от взглядов президента Украины Владимира Зеленского и большей части народных избранников от "Слуга Народа". Это и не поддержка им Юрия Витренко кандидатуры на должность первого вице-премьера — министра энергетики. И то, что он единственный воздержался во время голосования в СНБО за закрытие телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

"Исходя из этого, не исключено, что в скором времени может появиться собственная политсила Дмитрия Александровича, — считает Елена Броницкая. — Сам Разумков об этом четко не говорит, ссылаясь на нехватку времени из-за колоссальной загруженности в должности председателя ВРУ. Но судя по его комментариям и действиям, можно предположить неизбежность появления в скором времени новой политсилы".

По мнению эксперта УИП, финансировать "проект Разумкова" согласятся те, кто будет считаться с его мнением.

"Шансы для организации и поддержки со стороны как отдельного заинтересованной стороны, так и наших граждан, на мой, взгляд велики. Украине явно не хватает политиков, которые умеют четко и профессионально принимать политические и не только решения. Разумков, как мне кажется, попадает под данные критерии, вызывающие у людей положительные эмоции", — говорит Елена Броницкая.

Комментируя слухи о возможном союзе Дмитрия Разумкова с экс-премьером Владимиром Гройсманом, эксперт отметила, что в мире политике нет конкретики. И всё может быть. Но более вероятным видит, учитывая, что Разумков был ранее в Партии Регионов, его объединение, к примеру, с лидирующей в рейтингах ОПЗЖ.

"У Гройсмана же и его политсилы не очень высокий рейтинг. И его нужно ещё как-то суметь наработать, — поясняет Елена Броницкая. — Учитывая харизму Разумкова, он бы мог без проблем выдать лезгинку с ОПЗЖ. Как мне кажется, у них одинаковые и трезвые мысли на счет сегодняшних событий в политике. Хотя я больше склоняюсь к тому, что Разумков может вполне обойтись без слияния с кем-то. Просто создать свой бренд адекватной политической силы".

"Рейтинг Разумкова достаточный для фракции в Раде"

Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова отмечает, что позиция спикера ВР была самой нетоксичной. И на основе ее можно было строить личный рейтинг в рамках Зе-команды. Чтобы в нужный момент его или законсервировать, или приумножить.

"В этой смысле Разумкову повезло, что он не Витренко, не Дубинский, не Бужанский. Не те люди, с которыми были показательные скандалы за последние полтора года. Скандалы эти имели отблеск на рейтинге Зе-команды в целом и рейтинге Зеленского в частности. То, что он делает сейчас со свободой слова — атака СБУ на телеграмм-каналы, закрытие телеканалов — это всё минусует рейтинг самого Зеленского. Не рейтинг спикера Разумкова", — считает Анне Быкова.

По ее словам, есть несколько вариантов дальнейшей политической судьбы Разумкова.

"Или своя депутатская группа в действующем парламенте. В том числе на основании части представителей "слуг". Или — внеочередные парламентские выборы — и своя партия, своя фракция, — поясняет политтехнолог. — Рейтинг Разумкова и его политической силы может быть около 10%. Чего вполне достаточно для фракции в ВР".

При этом Анне Быкова призналась, что не видит сейчас сигналов о проведении внеочередных парламентских выборов.

"Расцениваю "проект Разумкова" и слухи вокруг него как личную инициативу спикера, перестраховку, постепенное отдаление от "Слуги народа" — с целью держать личный рейтинг выше до выгодного для себя момента", — резюмирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", в сети уже нашли несколько знаков, которые указывают на то, что спикер довольно прозрачно намекнул на свои президентские амбиции: в видео, кроме него, нет других людей, все вопросы он решает сам, а отдельный акцент сделан на зелено-белой табличке "Выход".







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!